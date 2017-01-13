تلاش برای شناسایی مقصران یک حادثه/مردم ورامین چشم انتظارند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: موضوع ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین همچنان یکی از خبرهای داغ و مهم این منطقه محسوب می شود و مردم با جدیت اخبار مرتبط با این حادثه را پیگیری می کنند.

طی روزهای اخیر بود که مراسم تشییع سه کشته حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین با حضور مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد و در این مراسم نیز بر پیگیری جدی این حادثه از سوی مسئولان تأکید به عمل آمد.

همچنین جمعی از مسئولان شهرستان ورامین از جمله آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه و شهردار ورامین نیز طی روزهای اخیر با حضور در منزل خانواده کشته شدگان حادثه ریزش ساختمان در این منطقه، بر پیگیری این موضوع و برخورد با مقصران این حادثه تأکید کردند.

جلسه شورای اسلامی شهر ورامین نیز با محوریت بررسی ابعاد مختلف این حادثه برگزار شد که بحث های جدی و چالشی میان اعضای شورای شهر مطرح و پس از بحث وبررسی های متعدد، استیضاح شهردار ورامین در دستور کار قرار نگرفت.

ابوالقاسم مرادطلب دادستان ورامین نیز تأکید کرده که موضوع برخورد با مقصران و عوامل دخیل در حادثه ریزش ساختمان بلوار باهنر که منجر به کشته شدن سه شهروند ورامینی شده، در دستور کار قرار دارد

در این میان دادستانی و دستگاه قضایی نیز با جدیت موضوع حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه را در دستور کار قرار داده و تاکنون چندین نفر از مسئولان شهری را فراخوانده و سوالاتی را در این زمینه پرسیده است.

ابوالقاسم مرادطلب دادستان ورامین نیز تأکید کرده که موضوع برخورد با مقصران و عوامل دخیل در حادثه ریزش ساختمان بلوار باهنر که منجر به کشته شدن سه شهروند ورامینی شده، در دستور کار قرار داشته و در حال پیگیری است.

شهروندان ورامینی نیز طی روزهای اخیر در دیدار با مسئولان و یا مصاحبه با رسانه های مختلف اعلام داشتند که باید موضوع ریزش ساختمان چهار طبقه در این شهرستان با جدیت پیگیری شده و نتیجه آن به اطلاع عموم مردم برسد.

انتقاداتی که از مدیریت بحران در ورامین می شود

از طرف دیگر جمعی از مردم و مسئولان از جمله تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری ورامین از نحوه مدیریت بحران در این حادثه انتقاد و بر لزوم تقویت مدیریت این عرصه در مواقع بحرانی تأکید کردند.

شهردار ورامین که طی روزهای اخیر فشارهای فراوانی را در زمینه ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین بر روی دوش خود احساس می کند، اعلام داشته که در صورت مشخص شدن این موضوع که مقصر حادثه وی بوده است، استعفا خواهد داد.

شهردار ورامین اعلام داشته که در صورت مشخص شدن این موضوع که مقصر حادثه وی بوده است، استعفا خواهد داد

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که با جدیت موضوع ریزش ساختمان چهار طبقه پیگیری می شود، اظهار داشت: کارشناسان و متخصصان این زمینه در حال بررسی این موضوع هستند.

ضرورت برخورد با مقصرین حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین

وی با تأکید بر این نکته که مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر ورامین نسبت به موضوع ریزش ساختمان چهار طبقه بی تفاوت نیست، افزود: از لحظه وقوع این حادثه، پیگر موضوع بوده ام.

حیدریان با اشاره به این نکته که عوامل و مقصرین این حادثه پس از مطالعات کارشناسی و بررسی همه جانبه موضوع مشخص خواهد شد، ادامه داد: برخورد با مقصرین این حادثه ضروری است.

به هر ترتیب ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین جان سه شهروند ورامینی را گرفت و مسئولان قضایی و کارشناسان در حال بررسی این موضوع بوده و شهروندان نیز منتظر هستند تا عامل یا عوامل مقصر این حادثه معرفی شوند.

اگر چه سه شهروند بی گناه ورامینی دیگر زنده نمی شوند اما این حادثه درس عبرتی برای همه مردم و مسئولان بود که در مقابل تخلفات ایستادگی کرده و به تقویت مدیریت بحران در مواقع اضطراری توجه کنند.