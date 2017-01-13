هنر بهترین راه انتقال فلسفه عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه سوگواره عکس عاشورایی در ابهر با اشاره به رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، افزود: ایشان با فداکاری و ایثار، تمام مسئولیت های سنگین را به دوش کشیده و در تمام بزنگاه های تاریخ انقلاب حضور داشتند.

محمدی در ادامه نگاه به عاشورا را از ۲ دیدگاه مورد بررسی قرار داد و افزود: دیدگاه اول که نگاه سطحی به حادثه عاشورا داشته و تمام آنچه که از تشنگی ها و مظلومیت های امام حسین(ع) گفته می شود در این دیدگاه قرار دارد.

وی با اعلام اینکه همیشه میدان دار کسانی بوده اند که، در سطح کار کرده اند، تصریح کرد: این گروه کسانی بوده اند که فقط مردم را گریانده اند و به باور خودشان احساس کرده اند که به عاشورا خدمت کرده اند.

محمدی با طرح این سوال که چرا نتوانسته ایم عمق حادثه عاشورا را به میان مباحث عمومی و مجالس عزاداری بیاوریم؟، گفت: بر اساس برداشت های ما از فرمایش حضرت زینب(س)، عاشورا یک جنبه عمیق زیباشناختی هم دارد که خیلی کمتر به این موضوع پرداخته شده است.

وی تعداد افرادی که توانسته اند این جنبه از عاشورا را درک کرده اند را بسیار اندک عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل انتقال نیافتن جنبه زیباشناختی عاشورا، محدودیت های زبانی است. چرا که عاشورا را در قالب کلام نمی توان بیان کرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، هنرمندان را جزء معدود افرادی دانست که توانسته اند از طریق هنر فلسفه عاشورا منتقل کنند، اظهار داشت:برخی آثار هنری مانند، تابلوی عصر عاشورا و فیلم سینمایی روز واقعه از جمله آن هستند و سال ها پس از تولید روز واقعه نتواسته ایم مانند آن را تولید کنیم که بتواند با دیالوگ های درخشانش، فلسفه عاشورا را به خوبی منتقل کند.

محمدی با اشاره به مظلومیت های آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقایسه آن با برخی هنرمندان، گفت: اگر می توانیم سوگواره و جشنواره برگزار کنیم، اگر هنوز هنر نفس می کشد و اجازه داده می شود که درب فرهنگسراها باز بماند، بخاطر نفس گرم کسانی است که با مشی اعتدال و میانه روی، در مقابل تندروی ها ایستادند و باید قدردان کسانی باشیم که موجودیت هنر ما مدیون آنهاست.

در این سوگواره ضمن اهدای جوایزی به نفرات برتر، نمایشگاه عکس سوگواره عاشورای شهرستان ابهر با حضور برخی از مسئولین و هنرمندان افتتاح گردید.