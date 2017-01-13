۲ هزار نفر در مناطق محروم اردبیل از خدمات درمانی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی صبح جمعه در جلسه بررسی عملکرد داوطلبان هلالاحمر اردبیل در سال جاری تصریح کرد: هلالاحمر سالانه کاروانهای سلامت خود را به مناطق محروم اعزام میکند و با کمک پزشکان داوطلب ویزیت رایگان در این مناطق صورت میگیرد.
وی متذکر شد: در این راستا ۳۴ کاروان سلامت از ابتدای سال اعزام شده و کاروانها به هزار و ۹۵۰ نفر خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان تصریح کرد: هلالاحمر با هدف تسکین آلام بشری و کمک به انسانهای محروم و نیازمند فعالیتهای بشردوستانه اجرا میکند.
وی افزود: در این میان برخی خدمات هلالاحمر از سوی داوطلبان این مجموعه ارائه میشود بطوریکه در طول سال با شناسایی چند گروه هدف خدمات محرومیتزدایی در مناطق مختلف استان اجرا میشود.
غیبی با اشاره به ارائه بستههای حمایتی، بستههای درمانی و آموزشی به مناطق محروم افزود: به عنوان مثال در ۹ ماهه نخست امسال ۹۹ بسته حمایتی با ارزش ۱۹ میلیون تومان توزیع شده است.
وی افزود: علاوه بر این در راستای طرح همای رحمت که با هدف کمک به خانوارهای کم برخوردار انجام میشود، بستههایی به ارزش ۱۲۸ میلیون تومان برای هزار و ۸۵۵ خانوار توزیع شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به اجرای طرح ارمغان مهر با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند افزود: در سال جاری ۱۰ میلیون تومان برای اجرای این طرح هزینه شد.
به گفته غیبی در سال جاری ۱۲۶ سفره مهربانی به ارزش ۷۲ میلیون تومان برپا شده و همچنین ۵۵ طرح نیابت با هدف دلجویی از سالمندان نیز برای ۳۰۸ نفر برگزار شده است.
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