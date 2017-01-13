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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان:

تجهیزات برق در گلستان مقاوم سازی شده است

تجهیزات برق در گلستان مقاوم سازی شده است

ساری - مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: مقاوم سازی تجهیزات شبکه توزیع برق استان در شبکه های فشار ضعیف و متوسط اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نصیری صبح جمعه در مراسم اختامیه کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل در ساری با اشاره به اجرای طرح مقاوم سازی تجهیزات شبکه توزیع برق در استان گفت: هشت میلیارد عیب با اجرای این طرح شناسایی شده که چهار میلیارد عیب رفع شده است.

وی با بیان اینکه پیک هزار و ۱۰۰ مگاوات را در تابستان گذشته شاهد بودیم گفت: یکی از اقداماتی که به پایداری شبکه توزع برق استان کمک کرد، افزایش پست گنبد و فاضل آباد بوده است.

وی اظهار داشت: اجرای پست دلند، گنبد ۴، گمیشان، پایداری خطوط ۶۳ کیلوولت علی آباد از دیگر اقدامات در راستای افزایش پایداری شبکه های برق بوده است.

نصیری با اشاره به دعوت از سرمایه گذاران برای ایجاد نیروگاه مقیاس کوچک گفت: با ایجاد این نیروگاه ها ۴۵ مگاوات به ظرفیت برق استان افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران یادآور شد: رزمایش ملی قطع برق در ۱۰ نقطه استان، ایجاد کارگروه تخصصی مقاوم سازی تجهیزات شبکه توزیع برق از دیگر اقدامات برای پایداری وضعیت شبکه های برق است.

کد مطلب 3875492

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