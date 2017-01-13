کهکشان راه شیری ستاره می دزدد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، براساس تحقیقات مرکز هاروارد-اسمیتسونیان ١١ مورد از دوردست ترین ستارگان در کهکشان راه شیری حدود ٣٠٠ هزارسال نوری با زمین فاصله دارند. اما نیمی از این ستارگان به کهکشان راه شیری تعلق ندارند.

به عبارت دیگر پنج ستاره از یک کهکشان کوچک دزدیده شده اند که دور کهکشان راه شیری می چرخند.

این کهکشان کوتوله که ساجیتاریوس نام دارد یکی از ١٢ کهکشانی است که دور راه شیری می چرخند.

درهر بار چرخش، جاذبه راه شیری کهکشان های کوچکتر را به سمت خود می کشد و به از هم پاشیدن آنها منجر می شود.

این امر منجر می شود ستارگان در کهکشان های کوتوله به نقاط دور در فضا پرتاب شوند.