به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن تسلیت حادثه سنگین و غم‌بار رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی به محضر امام عصر(عج)، رهبر انقلاب اسلامی و ملت ایران اظهار داشت: در خصوص ابعاد مختلف شخصیتی آیت الله هاشمی در این روزها مطالب زیادی گفته شده و من می خواهم در خصوص تفکر فرهنگی ایشان صحبت کنم.

وی افزود: سال ۳۶ و ۳۷ بود که آقای هاشمی و بنده در یک مدرسه تحصیل می کردیم. ایشان به من گفت باید فکر جوانان را روشن کنیم که این مسئله با یک حرکت علمی و فرهنگی صورت می گیرد و قرار گذاشتیم که مجله مکتب تشیع را راه اندازی کنیم. لذا آقای هاشمی از همان روزها به فکر توجه دادن مردم و نسل جوان به اسلام واقعی، قرآن و محتوای آن بود.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه زمانی که آقای هاشمی در سال ۵۳ به زندان افتادند، ادامه داد: آقای هاشمی به ما گفتند اینطور که از ظواهر امر پیدا است مدت زیادی را در زندان خواهم بود و می خواهم در این زمان به تفسیر قرآن بپردازم که این امر برای من در زمان شکنجه و زندان دلخوشی خواهد بود. آقای هاشمی در زندان تقاضای گرفتن قرآن و کاغذ و قلم داشتند که به ایشان ندادند و ایشان تصمیم گرفت که در ذهن خود آیات و عناوین را منظم کند.

آیت الله امامی کاشانی خاطرنشان کرد: پس از اتمام دوران محاکمه و شکنجه آقای هاشمی را به زندان اوین بردند و در آنجا تعداد زیادی از دوستان ایشان از جمله آیت الله طالقانی و آیت الله موحدی کرمانی حضور داشتند و ایشان در آنجا تصمیم به نوشتن تفسیر قرآن گرفتند و البته ایشان می دانستند که ممکن است این کار برایشان خطرساز شود.

وی اضافه کرد: آقای هاشمی نقل می کردند زمانی که همسرم به ملاقات من می آمد، مخفیانه نوشته ها را به ایشان می سپردم و همسر من نیز آنها را به طلاب حوزه علمیه قم می دادند تا نوشته ها را تبیین کنند. اینها همه نشان از تفکر فرهنگی و قرآنی آقای هاشمی دارد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه چیزی که توانست زندان و شکنجه را برای آقای هاشمی آسان کند، حرکت های بزرگ را انجام دهد، کمک ها را به انقلاب برساند و آنگونه شخصیتی نترس از ایشان بسازد، باور محکم و صبر قوی بود، اظهار داشت: این دو اصل وقتی در عرصه سیاست تجلی پیدا کرد، مشکلات ایشان را آسان کرد و وقتی هم که در زندان تجلی پیدا کرده بود، شکنجه ها و سختی ها را در آن دوران برای آقای هاشمی آسان کرد.

آیت الله امامی کاشانی گفت: تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان دهنده یک وحدت ملی بود و باید دید این جمعیتی که برای تشییع پیکر ایشان آمده بودند آیا صرفا برای یک پیرمرد ۸۲ ساله بود و یا مطلب دیگری در پشت پرده بود که بی شک بحث دیگری مطرح بود.

وی افزود: مردم آمده بودند که حامی انقلاب و رکن نظام انقلاب اسلامی را تشییع کنند، بنابراین مردم به انقلاب احترام گذاشتند که از همین جا به آنها درود می فرستم و از خداوند برای آنها طلب اجر دارم.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: این روح و روان است که آدمی را برای تشییع پیکر چنین فردی می کشاند و این واقعیت آن صحنه‌ای بود که دیدیم، لذا باید وحدت را حفظ کرده و به خناسان نگاه نکنیم. هستند کسانی که دشمن انقلابند و می خواهند کشور را تکه تکه کنند و ما در مقابل به وحدت نیاز داریم که این موجب یأس دشمنان می شود؛ چراکه آنها می بینند ملت ایران بر محور یک نفر که آن ولایت فقیه است، به اتحاد و انسجام می رسند.

آیت الله امامی کاشانی ادامه داد: دنیای استکبار در رؤیای خودش به فکر تاسیس خاورمیانه ای جدید بود، اما نیروهای قدرتمند مردمی و ارتش عراق تمام آن رؤیاها را نقش برآب کردند و ما امیدواریم که موصل هم به زودی آزاد شود و این جانیان آدم‌کش داعش و طرفداران آنها که متاسفانه برخی از حاکمان کشورهای اسلامی هم هستند، به زودی نابود و ذلیل شوند.

وی با بیان اینکه رهبری در پیام تسلیتشان در خصوص آقای هاشمی رفسنجانی فرمودند که ایشان هوش وافری داشتند، اظهار کرد: همین ویژگی برخورداری از هوش وافر بود که آقای هاشمی را در تمام این دوران از رهبری جدا نکرد و همواره می گفت که عشق من به رهبری است و تا آخر هم دیدیم که رهبر گرانقدر ما ایشان را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: امام راحل در آن زمان به آقای خامنه ای که رئیس جمهور بودند، گفتند با پیشنهاد شما مبنی بر اینکه آقای هاشمی را به عنوان فرمانده کل قوا منصوب کنیم، موافقم و لذا می بینیم چنین انسانی که از همان ابتدا با امام(ره) و رهبری بوده و تا آخر هم در کنار آنها بوده است را از دست داده ایم.

آیت الله امامی کاشانی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی محوری لازم دارد که آن را امام عصر(عج) تعیین کرده اند که در حوادث و مشکلاتی همچون رخ دادهای امروز کشور که از طرف دنیای استکبار به ما تحمیل شده است، ولی فقیه که فردی عادل، مجتهد، پارسا، جهان بین و دشمن شناس است و مصالح کشور را می داند و خود را فدای مصالح می کند، این فرد باید محور باشد تا کشور ارتقاء پیدا کرده و در مسیر خود تا زمان تحویل پرچم انقلاب به صاحب اصلی آن امام عصر(عج) حرکت کند.