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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

دستگیری ۲ نفر از عوامل قتل عام خانواده ۸ نفره ایرانشهری

دستگیری ۲ نفر از عوامل قتل عام خانواده ۸ نفره ایرانشهری

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری دو نفر از عوامل قتل خانواده ۸ نفره ایرانشهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: ساعت پنج بامداد امروز دو نفر از افرادی که در قتل هشت نفر از افراد یک خانواده در روستای آبادان بخش دامن شهرستان ایرانشهر نقش داشتند با تلاش مأموران انتظامی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: این دو نفر در ارتکاب این جنایت با قاتل همکاری و مباشرت داشتند.

وی با بیان اینکه دو متهم ۲۶ ساله و ۲۷ ساله و پسرخاله یکدیگر هستند، گفت: تلاش برای دستگیری عامل اصلی قتل ادامه دارد.

رحیمی در پایان متذکر شد: نتیجه اعترافات این دو متهم متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3875497

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