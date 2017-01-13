وزیر بهداشت با آیت الله شبیری زنجانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به قم سفر کرده بود، با حضور در بیت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی بیمارستان فرقانی گفت: این بیمارستان یکی از خدمات گسترده‌ای بود که در قم ارائه شد و با راه اندازی آن شاهد حضور و استقبال گسترده مردم در آن هستیم.

وی بیان داشت: موفق شدیم این بیمارستان را پس از گذشت ۲۰ سال، در این دولت به اتمام برسانیم که یکی از بیمارستان‌های جنرال و مجهز کشور است.

همچنین در این دیدار دکتر ایرانی خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز طی سخنانی ابراز داشت: به لطف خداوند قرار است احداث بیمارستان شهدای نیروگاه را نیز در آینده نزدیک به اتمام رسانده که با افتتاح آن مشکلات مردم منطقه نیروگاه رفع خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امیرالمومنین (ع) نیز ظرف مدت سه تا چهار ماه آینده تکمیل می‌شود که توسط مرحوم آیت الله خوانساری احداث و توسط دولت تجهیز خواهد شد.

آیت الله شبیری زنجانی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات خدمتگزاران در وزارت بهداشت و به ویژه وزیر بهداشت گفت: خدماتی که شما انجام می‌دهید عبادت است و قدر این نعمت را بدانید.

وی افزود: خدمت به مردم بهترین کارهاست و نباید دست کم گرفته شود و همواره بکوشید تا به مردم خدمات رسانی کنید.