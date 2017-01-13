مددجویان اردکانی امسال ۷۱۵ مترمربع فرش بافتند

یدالله مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مددجویان زیر پوشش کمیته امداد شهرستان اردکان امسال طی ۹ ماه ۹۷ تخته فرش به متراز ۷۱۵ مترمربع به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد ریال بافتند.

وی افزود: از محل فروش این فرش‌ها ۲ میلیارد ریال سود نصیب کمیته امداد شده که این سود به طور کامل بین مددجویان بافنده توزیع شده است.

مروتی با بیان اینکه سیاست کمیته امداد، خودکفا کردن مددجویان و رساندن آنها به توانمندی‌های اولیه و سپس خروج از چرخه حمایتی کمیته امداد است، عنوان کرد: مددجویانی که هنر فرشبافی داشتند مورد حمایت این نهاد قرار گرفته‌اند به نحوی که کمیته امداد برای آنها مواد اولیه مرغوب و مناسب تهیه کرده و پس از بافت نیز فعالیت‌های لازم در زمینه فروش فرش را انجام داده و سود حاصل شده را به مددجویان پرداخت می کند.

وی همچنین از برگزاری دوره های آموزش قالیبافی برای مددجویان علاقمند خبر داد و عنوان کرد: برگزاری دوره‌های به‌آموزی قالی بافی گامی موثر در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات است و این نهاد افزایش ارزش محصولات تولیدی را با ارائه آموزش‌های قبل از اجرای طرح به مددجویان تضمین می‌کند تا از زیان احتمالی مددجویان جلوگیری و سود بیشتری حاصل شود.

مروتی در مورد پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد نیز بیان کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد اردکان پرداخت شده که حاصل آن فعال شدن ۷۲ طرح در این شهرستان بوده است.