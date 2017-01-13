  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

هندبال قهرمانی جهان - فرانسه؛

کوبل داوری ایران بازی روسیه و ژاپن را سوت زدند

کوبل داوری ایران بازی روسیه و ژاپن را سوت زدند

کوبل داوری هندبال کشورمان در اولین قضاوت خود در رقابتهای قهرمانی جهان بازی بین دو کشور روسیه و ژاپن را سوت زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جهان در بخش مردان از ۲۲ دی ماه در فرانسه آغاز شده و به مدت ۱۸ روز ادامه خواهد داشت. این مسابقات با حضور ۲۴ تیم در چهار گروه شش تیمی پیگیری می شود. 

برای قضاوت این رقابتها از ۱۶ کوبل برتر داوری هندبال جهان دعوت به عمل آمده است. از قاره آسیا نیز دو کوبل از ایران و کره جنوبی در این رقابتها حاضر هستند. 

پنجشنبه شب و در دومین روز این رقابتها کوبل داوری ایران متشکل از مجید کلاهدوزان و علیرضا موسویان قضاوت بین دو تیم روسیه و ژاپن از گروه اول را برعهده داشتند. این دیدار حساس با نتیجه ۳۹ بر ۲۹ به سود روسیه به پایان رسید. 

کد مطلب 3875515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها