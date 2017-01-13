قالبگیری یک دقیقه ای برای شکستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت ActivArmor در ایالت کلورادو آمریکا نوعی جایگزین برای قالب گچ شکستگی ساخته که سبک است و برخلاف قالب های گچی حرکت با آن راحت است.

این فرایند با اسکن سه بعدی محل شکستگی آغاز می شود. این فرایند که کمتر از یک دقیقه طول می کشد و در بیمارستان انجام می شود، بسیار ساده است. نتیجه حاصل نیز در یک مدل ابر دیجیتال ذخیره شده و سپس در وب سایت شرکت ActivArmor آپلود می شود.

شرکت از این مدل برای ساخت یک قالب ترموپلاستیک استفاده می کند که کاملا شخصی سازی شده است. محصول تولید شده نیز طی چند روز به بیمارستان فرستاده می شود.

با توجه به نوع شکستگی قالب را می توان به صورت یک تکه یا دوتکه ساخت. به این ترتیب حمام کردن و فعالیت با قالب جدید بسیار راحت تر خواهد بود.