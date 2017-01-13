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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

پیام تسلیت دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

پیام تسلیت دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در پی درگذشت دکتر علی شریعتمداری پیام تسلیتی صادر کرد.

ّبه گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت دکتر علی شریعتمداری از سوی دبیرخانه  دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پیام تسلیت صادر گردید.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ و َیَبْقَیٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

بدین وسیله درگذشت استاد خدوم، دکتر علی شریعمداری که بیش از نیم قرن از عمر شریف خود را متعهدانه صرف بسط آزاداندیشی و تفکر در ایران، و اعتلای نظام تعلیم و تربیت نمود، به جامعه علمی تسلیت عرض می کنیم.

این دانشمند فرزانه تا سالهای آخر زندگی خود همواره دغدغه تحول در آموزش عالی بر اساس عقلانیت اسلامی را داشت و از بیان صریح دیدگاههای اصلاحگرانه خود در محافل گوناگون ابایی نداشت.

بدون تردید، آثار آن فقید سعید زمینه خردورزی نسبت به عرصه حیات فردی و جمعی انسانها را فراهم می کند و حتما به مثابه مراجع علمی ارزشمند دانشگاههای ایران ماندگار خواهد شد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
۲۲ دی ماه ۱۳۹۵

کد مطلب 3875529
سارا فرجی

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