رشد ۸۰ درصدی ساخت بزرگراه ها در پایتخت/هزینه ساخت پل صدر

به گزارش حبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با اشاره به اینکه تمامی پروژه های زیرساختی و عمرانی شهر تهران با طرح جامع، تفصیلی و برنامه ۵ ساله تطابق کامل دارد، گفت: اولین طرح جامع پایتخت در سال ۴۷ مصوب و ابلاغ شد دومین طرح جامع نیز در سال ۷۰ به تصویب و در همان سال ابلاغ شد. سومین طرح هم در سال ۱۳۸۶ مصوب و درسال ۱۳۸۷ به شهرداری تهران ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه در طرح جامع ابلاغی به مدیریت شهری تهران سه اولویت تعیین شده بود، افزود: تکمیل شبکه جمع آوری آب های سطحی، توسعه و تکمیل شبکه فاضلاب و توسعه شبکه بزرگراهی شهری و درون شهری در اولویت قرار داشت که بحمدالله طبق طرح ابلاغی به سرانجام رسیده است.

جاوید تاکید کرد : توسعه پارکینگ های عمومی سطحی و زیرسطحی نیز در دستور کارمان بوده که در حال حاضر ساخت پارکینگ در مجاورت پارک ملت، پردیس سینمایی ملت و تونل نیایش را در برنامه داریم و انشالله در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهیم رساند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات عمرانی در پایتخت کاملا با برنامه ۵ ساله منطبق است، عنوان کرد: باید اعلام کنم که در تمامی فعالیت ها منطبق با برنامه های ابلاغی عمل کرده ایم.

جاوید در ادامه با تشریح مقایسه آماری اقدامات عمرانی از مهرماه سال۸۴ تا آخر شهریور سال ۹۵ گفت: در بازه زمانی اعلام شده شاهد رشد چشمگیر توسعه و تکمیل معابر بزرگراهی، تونل های شهری و جمع آوری آب های سطحی، افزایش تقاطع های غیرهمسطح و مرمت پل ها بوده ایم.معاون فنی و عمران شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تا مهرماه سال ۱۳۸۴ تنها ۳۰۴ کیلومتر بزرگراه در پایتخت موجود بود، تصریح کرد: توانسته ایم ۲۴۴ کیلومتر شبکه بزرگراهی در شهر تهران را افزایش دهیم و باید اعلام کنم که در این حوزه بیش از ۸۰ درصد رشد داشته ایم.

جاوید با بیان اینکه افزایش رینگ حاشیه ای شهر در شبکه بزرگراهی در این دوره از مدیریت شهری رشد چشمگیری داشته است، گفت: تلاش کردیم ترافیک متمرکز شهر را با ایجاد و گسترش رینگ های حاشیه ای کاهش دهیم و خوشبختانه توانسته ایم تا میزان قابل توجهی از ترافیک داخل شهر کم کنیم.

وی تاکید کرد: تا کنون ۹۵ درصد از شبکه بزرگراهی پایتخت تکمیل شده است و تنها ۵ درصد از آن باقی مانده است که انشالله آن هم تا پایان این دوره از مدیریت شهری به اتمام خواهد رسید. همت ما تکمیل شبکه بزرگراهی مصوب است.

رشد۱۲۳درصدی ساخت پل ها و تقاطع های غیرهمسطح

جاوید با اشاره به تکمیل و گسترش پل ها و تقاطع های غیرهمسطح گفت: تا سال ۱۳۸۴ تنها ۱۵۷ پل و تقاطع در شهر تهران داشته ایم اما هم اکنون ۳۵۰ پل و تقاطع در شهر داریم که رشد۱۲۳ درصدی را نیز در این حوزه داشته ا یم.

وی با تاکید بر اینکه ۱۹۳ تقاطع غیرهمسطح به شهر افزوده شده است، گفت: توجه شهرداری تهران به افزایش تقاطع های غیرهمسطح در جنوب تهران بوده زیرا شعار مدیریت شهری توجه به مناطق جنوبی بوده است. اما این بدان معنا نبوده که توجهی به شمال تهران نداشته ایم. در مناطق شمالی نیز تقاطع های غیرهمسطح تاثیرگذاری به بهره برداری رسیده است.

رشد۱۶ برابری ساخت تونل شهری

معاون فنی و عمران شهرداری تهران با اشاره به توسعه شبکه تونلی پایتخت هم اظهارکرد: تا سال ۸۴ تنها یک کیلومتر میزان تونل های شهر بود اما هم ا کنون ۲۰ کیلومتر تونل در شهر داریم و باید اعلام کنم که ساخت تونل شهری در پایتخت ۱۶ برابر رشد داشته است. همچنین هم اکنون ساخت تونل های شهدای غزه، آرش اسفندیار، ضربعلی زاده و شوشتری را نیز در دستور کار داریم. حدود ۲۰ کیلومتر از تونل های شهر تهران به بهره برداری رسیده است و ۲۰ کیومتر دیگر نیزدر دستور کار است.

جاوید تاکید کرد: در جمع آوری آب های سطح نیز ۲۲ درصد رشد داشته ایم.

وی با اشاره به مقایسه اعتباری و ریالی معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران براساس شاخص تورم بانک مرکزی در سال های گذشته گفت: از سال ۷۴ تا ۸۴، ۶ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان به این معاونت اختصاص داده شده است. اما از سال ۸۵ تا ۹۵، ۲۵ هزار میلیاردتومان اختصاص داده شده است که تنها حدود ۴ برابر افزایش اعتبارات را داشته ایم که در مقابل میزان فعالیت عمرانی انجام شده در شهر در این دو بازه زمانی با یکدیگر قابل مقایسه نیست.

جاوید اعلام کرد : باید بگویم که مدیریت شهری از حمایت دولت ها کم بهره و بی بهره بوده اما در این دوره بیش از هر دوره دیگری به عمران زیرساخت ها و آبادانی شهر توجه شده است.

وی با تاکید بر اینکه ۱۱۸ پروژه در این دوره مدیریت شهری تکمیل و به بهره برداری رسیده است اعلام کرد : ما شاهد افتتاح یک پروژه عمرانی بزرگ در هر ماه بوده ایم.

جاوید با اشاره به ساخت تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر گفت: ادامه ساخت تونل نیایش به جای بزرگراه طبقانی صدر ما را با مشکلاتی مواجه می کرد از جمله این مشکلات توجه به پدافند غیرعامل و همچنین حجم گسترده تملکات و هزینه بسیار زیاد آن بود. در بررسی های فنی و تخصصی به این نتیجه رسیدیم که ساخت پل طبقاتی از هر نظر به صرفه تر هست.

تنها ۱۳۰۰ میلیارد تومان کل هزینه ساخت پل طبقاتی صدر

وی عنوان کرد : یک مقام دولتی چندی پیش اعلام کرد یک میلیارددلار برای پروژه صدر هزینه شده است باید بگویم که اصلا اینطور نبوده است و این رقم اشتباه است. ما یک بار در یکی از روزنامه ها هزینه کامل احداث پل صدر را شفاف و به صورت ریز چاپ کردیم و این اتفاق در مدیریت شهری بی سابقه بود. باید بگویم که یک هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان کل هزینه ساخت پل طبقاتی صدر بوده است که در کنارآن ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیاردتومان هم هزینه تملک داشته ایم.

جاوید با اشاره به ساخت تونل ها و بزرگراه های بسیار در شهر تهران که باعث کاهش ترافیک و تردد روان خودروها شده است، درخصوص تونل توحید عنوان کرد: تونل توحید دو اشکال داشت یک تهویه آن و دیگری آب ریزی از سقفش که آن دو را نیز برطرف کردیم. البته باید بگویم که در زمان احداث این تونل نظر مشاور این نبود که تونل به صورت ضدآب ساخت شود اما با اشاره به وجود بارش های شدید، ترکیدگی لوله و ... در بالای تونل توحید تفاهم نامه ای را با دانشگاه تهران انجام داده ایم که آب بندی کامل تونل از داخل آن انجام شود.

تونل صیاد در مرحله انتخاب سرمایه گذار

معاون فنی و عمران شهرداری تهران در پاسخ به سئوالی در خصوص ادامه ساخت تونل صیاد نیز گفت: این پروژه در ردیف بودجه سال۹۵ شورا مصوب شده است و شورا تاکید کرده است که از سرمایه گذار بخش خصوصی و به روش BOT انجام شود. هنوز سرمایه گذاری انتخاب نکرده ایم اما رایزنی های انجام شده و انشالله تا پایان سال تفاهم نامه ای را امضا خواهیم کرد.

وی همچنین در خصوص تونل آرش اسفندیار نیز گفت: ساخت این تونل نیز مصوبه شورای شهر را دارد و البته ممکن است برخی از اعضا روی بعضی از پروژه ها نظراتی داشته باشند که این پروژه نیز مثتثنی نیست. ما نظارت را با جان و دل می پذیریم و آماده ایم هر گونه ابهامی را برطرف کنیم.

جاوید با اشاره به پروژه های آماده به بهره برداری معاونت فنی وعمران خاطرنشان کرد: احداث تصویه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس، پل روگذر سه راه تقی آباد، پل غرب به غرب دور برگردان بلوار ارتش، مسیر جنوب به شرق تقاطع بزگراه امام علی (ع) با بلوار ارتش، مسیر شرق به جنوب تقاطع امام علی (ع) با بلوار ارتش، احداث مسجد خاتم الانبیا و ساختمان جدید مرکز مطالعات ژنو تکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. همچنین مقاوم و بهسازی لرزه ای چهار پل سواره روی بزرگراه شهید نواب با خیابان هلال احمر، پل مبدل جاده قم دربزرگراه شهید آوینی، پل تقاطع شهید حکیم با رودخانه کن و پل تقاطع شهید مدرس با بزرگراه شهید حقانی نیز در دستور کار است.