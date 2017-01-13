داوود دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی نونهالان بوکس استان‌همدان اظهار داشت: مسابقات قهرمانی بوکس نونهالان استان‌همدان با برگزاری ۲۳ بازی در خانه بوکس همدان انجام شد.

وی افزود: در این مسابقات ۴۳ بوکسور از همدان، ملایر، تویسرکان، مریانج و سنقر شرکت کرده بودند.

رئیس هیئت بوکس استان‌همدان با اشاره به نفرات برتر این مسابقات گفت: طبق نظر کمیته فنی سه بوکسور نونهال استان برای اعزام به مسابقات کشوری به میزبانی گیلان انتخاب شدند.

دوامی خاطرنشان کرد: علی بیات از باشگاه شهید صوفی همدان، علی غلامی از باشگاه شهید طاووسی همدان و علیرضا رمضانی از باشگاه حریف همدان نفرات برتری بودند که نظر کمیته فنی هیئت بوکس استان را جلب کردند.

وی با اشاره به اقداماتی که در رشته بوکس همدان صورت گرفته است، بیان کرد: سانس های ورزش بوکس استان‌همدان از ۹ سانس به ۲۰ سانس افزایش پیداکرده و تعداد مکان‌های آموزشی هیئت بوکس همدان نیز از ۳ مکان به ۱۲ مکان افزایش‌یافته است.

‌رئیس هیئت بوکس استان‌همدان عنوان کرد: طی سال‌های ۸۴ تا مهرماه ۹۴ بوکسورهای همدانی ۱۰ مدال در عرصه‌های مختلف کسب کرده‌اند اما از مردادماه سال گذشته ۲۴ مدال که شامل ۴ مدال طلا، ۷ نقره و ۱۳ برنز بوده به‌دست‌آمده که نشان از رشد ورزش بوکس همدان دارد.