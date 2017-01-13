اکبر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: چنین اقدامی به هیچ عنوان پسندیده نیست و از شهرداری پارسآباد درخواست شده شکایتی ترتیب دهد.
وی افزود: گروهی از مخالفان شهردار پارسآباد در شبکههای مجازی اقدام به درج اخبار کرده و قبری به صورت نمادین برای شهردار پارسآباد حفر کردهاند که به لحاظ اخلاقی و قانونی این اقدام صحیح نیست.
فرماندار پارسآباد با اذعان به اینکه این افراد به بهانه بیپاسخ ماندن مطالبه خود از شهردار دست به این اقدام زدهاند، اضافه کرد: مطالبه شهروندان از مجموعه شهرداری هر موضوعی که باشد لازم است با طی روند قانونی مطرح شود.
صمدی در پاسخ به این سؤال که مطالبه بیپاسخ مخالفان شهردار پارسآباد چیست، ادامه داد: این افراد در اخباری که در شبکههای مجازی مطرح کردهاند عنوان میکنند که شهرداری در جایی نسبت به خاکبرداری و جمعآوری نخالههای ساختمانی اقدام نکرده است.
وی افزود: اینکه در سطح شهر خاکریزی شود و یا نخاله ساختمانی وجود داشته باشد، امری غیر بدیهی نیست اما طرح مطالبه برای جمعآوری نخاله به شکلی که در اخبار شبکههای مجازی طرح شده مناسب نبوده و روند قانونی برای شناسایی افراد مرتکب کننده این اقدام طی میشود.
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