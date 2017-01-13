کنترل ترافیک پایتخت باید هوشمند شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در ابتدای این دیدار و در جلسه ای با حضور معاون شهردار تهران گفت: با توجه به ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ دستگاه خودروی جدیدی که هر روز وارد تهران می شود، اگر ده ها برابر پل صدر هم بزرگراه بسازیم، جوابگو نخواهد بود.

وی با اشاره اینکه این حجم خودرو که هر روز وارد معابر شهری می شود، تهران را به یک پارکینگ متحرک تبدیل نموده، اظهار کرد: ترافیک و آلودگی هوا، دو معضل بزرگ این کلانشهر است و هر اقدامی که در راستای توسعه حمل و نقل عمومی انجام شود، کم است.

شاکری با بیان اینکه تهران باید به شهری هوشمند تبدیل شود و به این منظور، می بایست نسبت به توسعه مراکز مدیریت هوشمند شهر و حمل و نقل شهری اقدام شود، تصریح کرد: کارهای ارزنده ای برای هوشمندسازی مدیریت ترافیک تهران انجام شده که انصافاً از این تلاش ها باید تقدیر و تشکر شود.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کنترل هوشمند ترافیک از دو ویژگی بارز «بازدارندگی» و «اعتمادسازی» برخوردار است، تصریح کرد: البته راه اندازی یک سامانه پیامکی به این منظور که به محض وقوع تخلف و ثبت آن از طریق سیستم هوشمند، پیامک از سوی پلیس برای رانندگان متخلف ارسال شود، می تواند «اثربخشی» و «بازدارندگی» سیستم های هوشمند را دو چندان کند.

نصب دوربین های ثبت تخلف حرکات مارپیچ در سه بزرگراه پایتخت

معاون شهردار تهران نیز در این جلسه از مرکز کنترل ترافیک پایتخت به عنوان مرکزی شبانه روزی که هر ۳۶۵ روز سال، فعال و مشغول به کار است، نام برد و گفت: مرکز کنترل ترافیک به عنوان دیده بان شهر و معابر شهری تهران، نقش برج مراقبت فرودگاه های بزرگ جهان را برای این کلان شهر ایفاء می کند و از این رو، از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.

حسینی با اشاره به این که دیگر در هیچ کلان شهر پیشرفته ای در دنیا، ترافیک با حضور فیزیکی عوامل انسانی کنترل نمی شود، اظهار کرد: برای همین تا جای ممکن باید به سمت کنترل هوشمند ترافیک پیش برویم و ترافیک را شناور و سیال کنترل کنیم و به این منظور، پل صدر می تواند الگوی خوبی باشد.

وی با بیان اینکه تهران در مسیر تبدیل شدن به شهری هوشمند در حرکت است، تصریح کرد: در این راستا، ۱۰۰ درصد بزرگراه های شهری و ۸۰ درصد معابر شریانی شهر تحت پوشش دوربین های نظارت تصویری قرار می گیرند، ضمن اینکه نسبت به نصب تجهیزات جدید نظارتی از جمله دوربین های ثبت تخلف حرکات مارپیچ در سه بزرگراه آزادگان، شهید همت و نیایش نیز اقدام خواهد شد.

در این بازدید، مهندس ایلوش وزیری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران، گزارشی از وضعیت حال حاضر تجهیز پایتخت به امکانات و تجهیزات سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) ارائه کرد.