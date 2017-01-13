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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

دبیر هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان:

۱۸۰۰ پینگ‌پنگ باز در استان‌همدان فعالیت می‌کنند

۱۸۰۰ پینگ‌پنگ باز در استان‌همدان فعالیت می‌کنند

همدان- دبیر هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان گفت: بیش از ۱۸۰۰ پینگ‌پنگ باز سازمان‌یافته دارای بیمه ورزشی در هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان فعالیت می‌کنند.

رضا تعیشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان در جشنواره همگانی استعدادیابی اظهار داشت: هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان یکی از ۶ هیئت ورزشی استان‌همدان بوده که در جشنواره همگانی استعدادیابی حضور خواهد داشت.

وی افزود: این جشنواره همگانی طبق اعلام اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان اسفندماه در همدان برگزار می‌شود.

دبیر هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان با اشاره به برنامه‌ریزی هیئت پینگ‌پنگ استان در جشنواره همگانی استعدادیابی گفت: ابتدا در شهرستان‌های استان کار خود را آغاز می‌کنیم و با اعزام مربی به شهرستان‌ها و برگزاری کلاس و مسابقات از هر شهرستان تعداد ۱۰ نفر انتخاب خواهیم کرد.

تعیشی خاطرنشان کرد: پس از این مرحله در مرکز استان استعدادهای شاخص را شناسایی و در اسفندماه حدود ۷۰ نفر به‌طور نهایی در جشنواره همگانی استعدادیابی از هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به شهرستان‌های فعال استان‌همدان بیان کرد: نهاوند، ملایر، بهار، اسدآباد و کبودرآهنگ از هیئت‌های شهرستانی خوب و فعال ما هستند.

دبیر هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان عنوان کرد: در شهرستان‌ها کمبود امکانات نداریم و تنها مشکل ما در هیئت‌های شهرستانی کمبود مربی طراز اول است.

تعیشی با اشاره به تعداد مربیان و داوران هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان گفت: حدود ۵۰ مربی و داور فعال در هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 3875540

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