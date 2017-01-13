رضا تعیشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور هیئت پینگپنگ استانهمدان در جشنواره همگانی استعدادیابی اظهار داشت: هیئت پینگپنگ استانهمدان یکی از ۶ هیئت ورزشی استانهمدان بوده که در جشنواره همگانی استعدادیابی حضور خواهد داشت.
وی افزود: این جشنواره همگانی طبق اعلام اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان اسفندماه در همدان برگزار میشود.
دبیر هیئت پینگپنگ استانهمدان با اشاره به برنامهریزی هیئت پینگپنگ استان در جشنواره همگانی استعدادیابی گفت: ابتدا در شهرستانهای استان کار خود را آغاز میکنیم و با اعزام مربی به شهرستانها و برگزاری کلاس و مسابقات از هر شهرستان تعداد ۱۰ نفر انتخاب خواهیم کرد.
تعیشی خاطرنشان کرد: پس از این مرحله در مرکز استان استعدادهای شاخص را شناسایی و در اسفندماه حدود ۷۰ نفر بهطور نهایی در جشنواره همگانی استعدادیابی از هیئت پینگپنگ استانهمدان حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به شهرستانهای فعال استانهمدان بیان کرد: نهاوند، ملایر، بهار، اسدآباد و کبودرآهنگ از هیئتهای شهرستانی خوب و فعال ما هستند.
دبیر هیئت پینگپنگ استانهمدان عنوان کرد: در شهرستانها کمبود امکانات نداریم و تنها مشکل ما در هیئتهای شهرستانی کمبود مربی طراز اول است.
تعیشی با اشاره به تعداد مربیان و داوران هیئت پینگپنگ استانهمدان گفت: حدود ۵۰ مربی و داور فعال در هیئت پینگپنگ استانهمدان فعالیت میکنند.
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