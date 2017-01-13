به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه؛ همایش آموزشی پیشگیری از وقوع جرم در یگان‌های نظامی و انتظامی در زندان مرکزی کرمانشاه برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمانشاه با موضوع پیشگیری از وقوع جرم در یگان های نظامی وانتظامی در محل زندان مرکزی کرمانشاه انجام شد.

دکتر غلام الواری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمانشاه در این دوره آموزشی ضرورت آگاه سازی کارکنان یگان های نظامی وانتظامی با مباحث قضایی و آموزش مداوم به آنان را لازمه کاهش بیش از پیش وقوع جرایم دانست.

این همایش آموزشی با حضور جمع کثیری از کارکنان یگان حفاظت زندان‌های استان صورت گرفت.