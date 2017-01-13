به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی، روز گذشته در آیین رونمایی از کتاب سیره اخلاقی و تربیتی امام موسی صدر که در سالن همایشهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، از امام موسی به عنوان یکی از نابغههای جهان اسلام یاد کرد و اظهار کرد: بخشهای مختلف زندگی امام موسی صدر برای نسل جوان آموزههای بسیاری را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه امام موسی صدر در ابعاد مختلف یک شخصیت کامل بوده است، اضافه کرد: برخی از تعابیری که توسط مردم مذاهب مختلف به ویژه مسیحیان در مورد این شخصیت دینی شنیده میشود، غیر قابل تصور است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از امام موسی صدر به عنوان یک فیلسوف فقیه و جامعهشناس یاد کرد و گفت: در سخنرانیهای خود مباحثی را ارائه میکرد که آن مباحث نشان از تفکر اندیشمندانه این شخصیت در حوزههای مختلف عملی بوده است.
وی با اشاره به اینکه امام موسی صدر در ابتدا با زبان عربی آشنایی مطلوبی نداشت، تصریح کرد: این فرد با حضور خود در لبنان توانست نسبت به زبان عربی مسلط شود به همین علت با کلمات عربی در سخنرانیها خود اعجاز میکند و به عنوان رهبر، هدایت شیعیان، مسلمانان و مسیحیان را برعهده گرفته بود.
آیتالله اراکی با بیان اینکه تحقق وحدت یکی از آرمانهای اصلی امام موسی صدر بوده است، مطرح کرد: این شخصیت در تحقق وحدت نقش چشمگیری داشته و در راستای تشریح مولفههای وحدت برای مردم تلاش کرده است.
وی خاطرنشان کرد: وحدت به دو شکل در جوامع مختلف مطرح میشود که شکل نخست آن اعتباری بوده و بر مبانی منافع مشترک تکیه دارد که در دموکراسی غربی مورد توجه قرار گرفته است اما این وحدت در معرض آسیب منافع متغییر بوده و سبب امنیت پایدار نمیشود.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم وحدت حقیقی را مبنای جامعهسازی اسلام دانست و افزود: گاهی از وحدت اعتباری برای ورود به وحدت حقیقی استفاده میشود اما شکل نخست وحدت نمیتواند مبنای جامعهشناسی اسلام باشد.
وی با تاکید بر اینکه بیان شهادتین پذیرش قانون اساسی اسلام است، عنوان کرد: وحدت اشاره شده در قرآن کریم تضمین کننده امنیت و منافع حقیقی و پایدار جوامع بوده و قدرت جوامع را به دنبال دارد اما شرط رسیدن به این وحدت پذیرفتن خداوند متعال به عنوان خالق و قادر جهان هستی است.
آیتالله اراکی اطاعت از خداوند متعال را عامل اصلی وحدت جامعه دانست و تصریح کرد: اگر خواستههای خداوند مبنای سنجش قرار گیرد میتوانیم در عرصههای مختلف به وحدت برسیم.
وی با بیان اینکه قرآن، مسجد و عترت پیامبر اسلام(ص) در روز قیامت از مسلمانان شکایت میکنند، اضافه کرد: عامل اصلی این شکایت مردم هستند چراکه مردم جامعه در نتیجه خروج از فرمان الهی به این شکاف میرسند اما تبعیت از فرمان الهی این شکاف را پیوند میدهد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه پیامبر اسلام(ص)، اهل بیت(ع) را مایه وحدت امت خواندهاند، مطرح کرد: این شخصیتهای بزرگوار باید به عنوان هدایتگر مردم به سمت وحدت مورد توجه جوامع مختلف قرار گیرند.
لازم به ذکر است، آیین رونمایی از کتاب "سیره اخلاقی و تربیتی امام موسی صدر با سخنرانی آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، آیتالله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین رضا مختاری مدیر موسسه کتابشناسی شیعه در سالن همایشهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد
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