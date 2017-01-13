به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی دیشب در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله اکبر هاشمی که در مسجد اعظم قم برگزار شد، فوت این شخصیت برجسته دینی را به مردم تسلیت گفت و مطرح کرد: آیتالله هاشمی رفسنجانی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تلاشهای بسیاری را انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه توحید حقیقی به خداوند متعال اختصاص دارد، اظهار کرد: مجموعهای که بدون توجه به فرمان خداوند متعال برای خود حق شخصی قائل شود، طاغوت است چراکه فرمانروایان این حکومت خود را نسبت به دیگران برتر دانسته و به دنبال فرمانروایی بر مردم هستند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه مردم در حکومت اسلامی نقش فاعل و پدید آورنده دارند، تصریح کرد: مردم در این حکومت موظف به اجرایی کردن آموزههای دینی بوده و میتوانند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیامبران دینی و ائمه اطهار(ع) در قلمرو حاکمیت الهی برای خود حق قائل هستند به همین علت میتوانند حکومت الهی را در میان مردم برپا کنند.
آیتالله اراکی به تلاش مردم ایران برای برپایی حکومت الهی اشاره کرد و ادامه داد: آیتالله هاشمی رفسنجانی در این مسیر همراه مردم بوده و برای استقلال ملت و سرنگویی رژیم شاهنشاهی عملکرد درخشانی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه مردم ایران در سایه نعمت ولایت به دستاوردهای بسیاری رسیدهاند، اضافه کرد: ولایتمداری یک نعمت الهی و بزرگترین ویژگی واقعه غدیر است که خداوند متعال نعمتهای مختلف را به برکت این نعمت برای مردم فراهم کرده است.
وی از نقش کشورهای استکباری و سرمایهداران بیگانه در سیاست داخلی، اقتصاد و سرمایههای داخلی ایران طی دوران قبل از پیروزی انقلاب یاد کرد و گفت: در آن دوران کشور در عرصههای مختلف با مشکل مواجه بوده است اما اکنون به برکت نظام اسلامی توانسته ایم بخش قابل توجهی از مشکلات را حل کنیم.
آیتالله اراکی بیکاری را از نتایج توسعه نظام اقتصادی سرمایهداری دانست و عنوان کرد: نظام اقتصادی اسلامی جایگزین نظام اقتصادی کنونی شود اما تحقق این امر کار سادهای نیست؛ رسانهها باید ابعاد انقلاب اسلامی را برای مردم به ویژه نسل جوان تشریح کنند تا همگان نسبت به حقایق آشنا شوند.
وی به نقش تاثیرگذار حوزههای علمیه در دفاع از مبانی انقلاب اشاره کرد و افزود: دشمن ارزشها را مورد هجمه قرار داده و به دنبال تغییر افکار و عقاید ملت است به همین علت طلاب و فقهای حوزههای علمیه باید به عنوان مرزداران دینی از ارزشها حراست کنند و در حوزههای مختلف به ویژه عرصههای اقتصادی به دنبال نظریهپردازیهای کلان باشند.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی داشتههای خود را تقدیم نظام اسلامی کرده است، عنوان کرد: قدردانی اقشار مختلف مردم از رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از خدمات گسترده این شخصیت به مردم است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه مردم در مراسمات آیتالله هاشمی رفسنجانی حضور پرشوری دارند نشان میدهد که نظام اسلامی توانسته با مردم ارتباط صمیمی برقرار کند و اکنون مردم این نظام را دوست دارند.
آیتالله اراکی شهادت در راه دفاع از حرمهای ائمه اطهار(ع) را یک آزمون الهی خواند و عنوان کرد: مردم تاکنون در این آزمون موفق بوده و توانسته مقابل توطئههای دشمنان اسلام ایستادگی کنند.
وی از جایگاه نظام اسلامی در عرصه بینالملل یاد کرد و ادامه داد: اقرار دشمن به ناتوانی خود نشان از قدرت نظام اسلامی است؛ وقایع منطقه نشان دهنده تبلور امت جدیدی از پیروان اسلام و بازگشت حقیقی به سمت آموزههای دینی است.
آیتالله اراکی با تاکید بر اینکه ملت ایران از محاصره اقتصادی خسته نمیشود، گفت: این حقیقت با حضور به موقع مردم در مناسبتهای مختلف به اثبات رسیده، هر چند دشمن به دنبال تحریم اقتصادی است اما ملت پایبند آرمانها مانده است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: امام زمان(عج) با استفاده از نائب خود بر مردم فرمانروایی میکنند چراکه در دوران غیبت بدون فرمانروایی از فقیه عملی شدن ولایت معصوم امکانپذیر نیست.
وی از تلاش دولتمردان برای خدمترسانی به مردم یاد کرد و افزود: مسؤولان معصوم نیستند به همین علت در مورد برخی از عملکردها انتقادهایی مطرح میشود اما رعایت اصول و احکام اسلامی باید در نقدها مورد توجه قرار گیرد.
لازم به ذکر است، حضرات آیات موسی شبیری زنجانی، لطفالله صافیگلپایگانی، سید محمدعلی علوی گرگانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی، محیالدین حائری شیرازی، محمدجواد فاضل لنکرانی، عبدالله جوادیآملی، محمد امینی، محمدعلی گرامی، محمود هاشمی شاهرودی، سید احمد خاتمی، سید علی خمینی، مرتضی مقتدایی، محمد یزدی، علیرضا اعرافی، سید هاشم حسینی بوشهری، سید محمد سعیدی، حجتالاسلام والمسلمین محمد محمدیگلپایگانی، محمود واعظی وزیر ارتباطات، محمد علوی وزیر اطلاعات، سید حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و خانواده آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی در این مراسم حضور داشتند.
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