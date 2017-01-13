عده ای به سینماگران انگ می زنند/ فضا را برای فیلمسازان امن کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر، با حضور حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، محمد حمزه‌زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری و سیدعلی احمدی مدیرعامل مؤسسه توسعه تصویر شهر ۲۲ دی در کارخانه سیمان منطقه شهر ری آغاز شد.

حجت‌الله ایوبی در این آیین ضمن بازدید از لوکیشن های فیلم و ابراز خرسندی از آغاز فیلمبرداری «سرو زیر آب» گفت: یکی از پروژه‌هایی که در روزهای آغازین مسئولیت اینجانب در سازمان سینمایی مورد مطالعه قرار گرفت فیلمنامه این فیلم بود و آرزو می‌کردیم خیلی زود کلید بخورد.

وی با اشاره به اینکه پروژه «سرو زیر آب» حمایت سایر مؤسسات و نهادها را می‌طلبید و سازمان سینمایی به تنهایی نمی‌توانست کاری انجام دهد، افزود: امروز خیلی خوشحالیم که با همکاری مؤسسه‌های دیگری چون حوزه هنری، بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه تصویر شهر این پروژه با شکوه آغاز شد.

رییس سازمان سینمایی با تاکید بر اینکه تاریخِ تصویر امروز حرف اول را می‌زند، گفت: هم اکنون که جهان به شدت تصویری شده و وقت برای مطالعه و تحقیق کم است، جهانیان می توانند از طریق روایت‌های تصویری ما را ببینند و بفهمند.

ایوبی به برخی حاشیه‌ها در سینما اشاره کرد و گفت: متاسفانه سینماگران با تلاش و زحمت فراوان فیلم‌های دفاع مقدسی می‌سازند و در مقابل از سوی برخی دوستان این نوع فیلم ها ضدجنگ توصیف می‌شوند.

وی همچنین به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر نشان دادن آسیب‌های اجتماعی جامعه اشاره و بیان کرد: نشان دادن آسیب‌های اجتماعی از جمله موضوع اعتیاد در سینما تلخی‌هایی را با خود به همراه دارد که متاسفانه با نقد تند دوستان از جمله سیاه نمایی روبرو می‌شوند و یا در مقابل فیلم دینی و مذهبی تولید شده به راحتی انگ تحریف زده و می گویند عین تاریخ رعایت نشده است.

حجت‌الله ایوبی فیلمسازی در ایران را با امکانات موجود کار بسیار سخت و دشواری دانست و بیان کرد: با نگاهی بلندنظرتر اجازه دهیم فیلمسازان سینمای دفاع مقدس، دینی و اجتماعی راهشان را باز کرده و کار را پیش ببرند. ما باید فضا را برای سینماگران امن تر کنیم.

وی به خاطره‌ای از ایام دفاع مقدس و دغدغه یکی از فرماندهان شهید مبنی بر چگونگی انتقال احساس و شور رزمندگان در جبهه‌ها به نسل‌های بعد پرداخت و گفت: این موضوع توسط سینمای کشورمان در حال انجام است و مطمئن هستم به خوبی انجام خواهد شد.

ایوبی اظهار کرد: من و همکارانم با توجه به اینکه تاریخ یک فرهنگ، حرف‌های ناگفته ملت و تمدن درخشان توسط محمدعلی باشه آهنگر و گروه همراه وی به زبان تصویر به جهان عرضه می‌شود با تمام وجود از این پروژه حمایت خواهیم کرد.

رییس سازمان سینمایی در پایان سخنان خود بیان کرد: خیلی خوشحالیم که فیلمبرداری این فیلم در آستانه دهه مبارک فجر و ایام یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و عملیات کربلای ۵ کلید می خورد.

سیدحامد حسینی تهیه کننده فیلم نیز گفت: کسی فکر نمی‌کرد سنگ نوشته‌های سال‌های دور روی دیوارها مقطع شناخت تاریخی ما باشد. حالا بعد از ۵ سال به لطف و عنایت خدا و مرحمت شهدا و همکاری مسئولان سینمایی پروژه «سرو زیر آب» کلید خورد و برای عرض ارادت به محضر شهدا تمام شخصیت هایی که در فیلم نوشته شده برگرفته از اسامی شهدا هستند.

وی با اشاره با اینکه سخن گفتن درباره مردان بزرگی چون جوانان این مرز و بوم که شهید شدند نگاهی از جنس خدا در دل آدم می‌خواهد، عنوان کرد: دو شخصیت اصلی این فیلم شهید جهانگیر و شهید جهانبخش ۲ میرایی هستند.

محمدعلی باشه آهنگر کارگردان نیز ضمن تشریح موقعیت و برخی لوکیشن‌های فیلم از همه دوستانی که بیش از دو ماه در طراحی صحنه و آماده‌سازی لوکیشن این پروژه همکاری داشتند تقدیر و تشکر کرد.

فیلم سینمایی «سرو زیر آب» با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی، حوزه هنری و موسسه توسعه تصویر شهر به موضوع دفاع مقدس و شهدای گمنام می پردازد.