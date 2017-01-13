تداوم حملات جنگنده های سعودی/ناکامی مزدوران در تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی مانع از پیشروی مزدوران وابسته به آل سعود در جبل المنعم در جبهه جنوب غربی شهر تعز شدند.

این منبع بیان کرد: در جریان این عملیات شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند و آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند. همچنین ادوات مزدوران نیز منهدم شد.

در منطقه عصیفره در تعز نیز یگان توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن تجمع مزدوران را هدف قرار داد که بر اثر آن ضمن انهدام ادوات مزدوران شماری از آنها نیز کشته شدند.

یک منبع نظامی از سد کردن پیشروی مزدوران به سوی ذباب در جنوب غرب تعز نیز خبر داد و افزود: این یورش مزدوران با حمایت هوایی گسترده و مشارکت بالگردهای آپاچی و ناوهای دشمن صورت گرفت.

این در حالی است که جنگنده های سعودی صبح امروز منطقه برکان در صعده را بمباران کردند.

در حمله جنگنده های سعودی به منزلی در منطقه الجاح در بیت الفقیه در استان الحدیده هفت نفر شهید شدند. در این حمله ددمنشانه، چهار زن و سه کودک که سن یکی از آنها از دو سال فراتر نمی رفت به شهادت رسیدند.

این جنایت جدیدی است که به جنایات سعودی ها ضد ملت یمن افزوده می شود و این جنایت در مقابل دیدگان سازمان ملل و جامعه بین المللی صورت می گیرد.