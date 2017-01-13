اتفاقی نو در هندبال مردان جهان/ قضاوت کوبل دوقلوی زنان

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جهان مردان از چهارشنبه شب(22 دی ماه) به میزبانی فرانسوی ها آغاز به کار کرده است. رقابتی هیجان انگیز که بسیاری از اهالی این رشته برگزاری این دوره از مسابقات را یک نقطه قوت و میدانی برای بروز پدیده های نو و جایگاهی برای شروع هندبال نو در جهان می دانند.

نکته قابل تامل و جالب در این رقابتها قضاوت یک کوبل داوری زن در مسابقات قهرمانی جهان مردان است. حضور این کوبل داوری نشان از رسیدن هندبال جهان به نقطه ای برای برابری زنان و مردان می دهد. نقطه عطفی که می تواند راه را برای حضور و موفقیت زنان در این رشته در جهان بیش از پیش فراهم کند.

شارلوت و جولی بوناونتورا دو قلوهای فرانسوی به عنوان یکی از کوبل های داوری قضاوت این رقابتها را برعهده خواهند داشتند. این کوبل مطرح که در سطح رقابتهای زنان جهان شناخته شده بوده و در مسابقات قهرمانی جهان، مسابقات المپیک و قهرمانی اروپا و لیگ قهرمانان اروپا قضاوت های بی نظیری از خود ارائه دادند و این بار قرار است مسابقات قهرمانی مردان جهان را برای اولین بار سوت بزنند.

IHF فدراسیون جهانی هندبال معتقد است تصمیم کمیته داوران برای حضور داوران زن در مسابقات مردان از قبل گرفته شده و اجرای آن در رویداد جهانی فرانسه نشانه یک گام مهم در پیشرفت زنان در هندبال جهان است.

در سایت فدراسیون جهانی هندبال به نقل از « گالگو» رئیس کمیته داوران آمده است که اولین گام این تصمیم انتخاب زنان و قرار دادن آنها در موقعیت های مهم به عنوان بهترین نمایندگان فنی، بهترین پزشکان و بهترین داوران هندبال جهان است. ما دو یا سه زوج داوری زن داریم که می توان از آنها در زمره بهترین داوران در کنار داوران مرد نام برد.

این یک قرعه خوب و یک هدیه برای زنان نیست چرا که آنها سزاوار چنین تصمیمی بودند و اولین زنانی بودند که به واسطه عملکردشان نامزد حضور در این میدان بزرگ جهانی بودند. مطمئنا اجرای این تصمیم ما را در هندبال جهان یک گام به جلو می برد. ما مطمئنا این راه را ادامه می دهیم.

شارلوت و جولی معتقدند : « ما در حال حاضر به عنوان یک زوج در امر قضاوت هندبال مردان پا به میدان گذاشته ایم. امیدواریم بتوانیم خوب ظاهر شویم. این انتخاب را یک گام بزرگ برای خود می دانیم. ما در فرانسه مسابقات مردان را قضاوت می کنیم اما خارج از کشورمان و در فضای رقابتی جهانی مردم نمی دانند که زنان می توانند مسابقات مردان را اداره کنند و این مسئله برای آنها تعجب برانگیز است. اگر ما بتوانیم این مسابقات را خوب داوری کنیم زن یا مرد بودن ما مهم نیست. قضاوت خوب در مسابقات هیچ ربطی به جنسیت ندارد. ما این مسئله را یک شانس خوب می دانیم تا زنان بتوانند در آینده رقابت مردان را قضاوت کنند . »

مسابقات قهرمانی هندبال جهان در بخش مردان از ۲۲ دی تا ۱۰ بهمن ماه در فرانسه برگزار می شود. از ایران نیز یک کوبل داوری با ترکیب علیرضا موسویان و مجید کلاهدوزان در رقابتها حاضر هستند.