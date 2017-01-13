آیت الله هاشمی از پیشتازان وحدت حوزه و دانشگاه بود

حجت الاسلام سید علی یثربی در حاشیه مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی که در مسجد اعظم قم برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حیات و مرگ آیت الله هاشمی در خدمت به نظام، اسلام و رهبری سپری شد.

وی زمان‌شناسی و مدیریت اوضاع روز را از دیگر ویژگی‌های آیت الله هاشمی دانست و اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری ثابت کرد که هیچ مشکلی میان پیشتازان نهضت انقلاب اسلامی وجود ندارد.

نماینده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه همکاری و ارادت دیرینه میان آیت الله هاشمی و مقام معظم رهبری گفت:‌ مردم هوشیار و آگاه مظلومیت ایشان را درک کرده و استقبال با شکوهی از مراسم تدفین و بزرگداشتش داشتند.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی در وحدت حوزه و دانشگاه نقش کم نظیری داشت، ادامه داد: ایشان از آن دسته از طلبه‌هایی بود که به مسائل روز تسلط داشت و به صورت عملی فقه را پیاده می‌کرد.

حجت الاسلام یثربی یکی دیگر از ویژگی‌های هاشمی را شناخت و تجربه کافی از مسائل بین المللی اعلام کرد و گفت: ایشان همیشه برای مشکلات جهانی و به ویژه اوضاع منطقه راه حل‌ها و پاسخ‌های جامعی ارایه می‌داد.

مراسم تدفین آیت الله هاشمی نماد وحدت ملت ایران بود

یاسر هاشمی، فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با مهر با ابراز خرسندی و سپاس از مردم و علمای قم گفت: فکر نمی‌کردیم که مردم با شور تمام و با این گستردگی از این مراسم استقبال کنند.

وی با تقدیر از حضور مراجع تقلید و علمای قم گفت: با وجود اینکه فقدان پدرم خیلی سخت است اما سبب وحدت و همدلی مردم شده است.

فرزند آیت الله هاشمی یکی از ویژگی‌های ممتاز پدرش را اخلاق مداری دانست و گفت: در نظر پدرم همیشه اخلاق بالاتر و مهم‌تر از سیاست بود.

هاشمی مراسم تشییع و تدفین را نشانه و سنبل ویژه وحدت مردم ارزیابی کرد و گفت: مردم کسی را که خدمت کرده و مردمی باشد دوست دارند.