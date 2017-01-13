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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

مدیرکل دفتر موسیقی مطرح کرد:

جشنواره موسیقی فجر به دنبال تامین چشم انداز ایران فرهنگی است

جشنواره موسیقی فجر به دنبال تامین چشم انداز ایران فرهنگی است

مدیرکل دفتر موسیقی در پیامی اعلام کرد جشنواره موسیقی فجر به ویژه در بخش بین الملل به دنبال تحقق چشم انداز ایران فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز برنامه های سی و دومین جشنواره موسیقی فجر فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی در پیامی اعلام کرد که پذیرای نظرات و پیشنهادهای اهالی هنر و صاحبنظران است.

متن پیام بدین شرح است: «جشنواره موسیقی فجر، در مسیر برگزاری سی و یک ساله خود، تلاش نموده است تا ضمن روایت پیام بلند انقلاب اسلامی، ظرفیت های وسیع این هنر شریف را در خدمت معرفی مؤلفه های فرهنگی این کشور، به فرصت مرور و باور و همدلی بسپارد و «سی و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر»، بنا دارد تا ضمن پاسداشت دستاوردهای قابل اتکاء و مؤثر دوره های پیشین برگزاری خود، منظرهای تازه و تأثیرگذاری را پیش روی تجربه و توان پیشکسوتان گرامی و جوانان مستعد و نوآور این گستره پرتپش بگشاید.

از این روی، قراردادن جشنواره سی و دوم در موقعیتی که بالاترین سطح برای ارائه هنر برگزیدگان جشنواره های تخصصی موسیقایی کشور محسوب شود، از رویکردهای متمایز این نوبت از جشنواره، به منظور ارتقاd کیفی آورده ها و داشته های آن است تا به معنی درست کلمه، جشنواره موسیقی فجر، «جشنواره جشنواره ها»ی موسیقایی باشد.

تلاش برای این مهم و نیز هدف گذاری هوشمندانه بخش بین الملل این مهمترین رویداد موسیقایی کشور به سمت تأمین چشم انداز «ایران فرهنگی»، از نقاط قابل تأمل و برآمده از تجربیات پیشین است تا در کنار ادامه سیاست واسپاری حوزه های اجرایی جشنواره به هنرمندان این عرصه شاهد رویدادی پویاتر و فراگیرتر باشیم.

از دیگر امیدواری های رویکردهای تازه این جشنواره، تبدیل شدن «جایزه باربد» به نمادی شاخص و معیاری معتبر برای سنجش آثار موسیقایی کشور در تمامی گونه های تولیدی است.

اینجانب شایسته می داند تا ضمن تقدیر از همفکری ها و هم افزایی های منجر به برگزاری مناسب این رخداد بزرگ، با خرسندی ابراز نماید که دفتر پیشنهادات و مشارکت های ارزشمند اهالی گرامی این هنر و صاحبنظران آگاه این حوزه، برای ارتقاء سطح کیفی این جشنواره، گشوده خواهد ماند.

فرزاد طالبی

مدیرکل دفتر موسیقی»

کد مطلب 3875556

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