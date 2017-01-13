جشنواره موسیقی فجر به دنبال تامین چشم انداز ایران فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز برنامه های سی و دومین جشنواره موسیقی فجر فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی در پیامی اعلام کرد که پذیرای نظرات و پیشنهادهای اهالی هنر و صاحبنظران است.

متن پیام بدین شرح است: «جشنواره موسیقی فجر، در مسیر برگزاری سی و یک ساله خود، تلاش نموده است تا ضمن روایت پیام بلند انقلاب اسلامی، ظرفیت های وسیع این هنر شریف را در خدمت معرفی مؤلفه های فرهنگی این کشور، به فرصت مرور و باور و همدلی بسپارد و «سی و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر»، بنا دارد تا ضمن پاسداشت دستاوردهای قابل اتکاء و مؤثر دوره های پیشین برگزاری خود، منظرهای تازه و تأثیرگذاری را پیش روی تجربه و توان پیشکسوتان گرامی و جوانان مستعد و نوآور این گستره پرتپش بگشاید.

از این روی، قراردادن جشنواره سی و دوم در موقعیتی که بالاترین سطح برای ارائه هنر برگزیدگان جشنواره های تخصصی موسیقایی کشور محسوب شود، از رویکردهای متمایز این نوبت از جشنواره، به منظور ارتقاd کیفی آورده ها و داشته های آن است تا به معنی درست کلمه، جشنواره موسیقی فجر، «جشنواره جشنواره ها»ی موسیقایی باشد.

تلاش برای این مهم و نیز هدف گذاری هوشمندانه بخش بین الملل این مهمترین رویداد موسیقایی کشور به سمت تأمین چشم انداز «ایران فرهنگی»، از نقاط قابل تأمل و برآمده از تجربیات پیشین است تا در کنار ادامه سیاست واسپاری حوزه های اجرایی جشنواره به هنرمندان این عرصه شاهد رویدادی پویاتر و فراگیرتر باشیم.

از دیگر امیدواری های رویکردهای تازه این جشنواره، تبدیل شدن «جایزه باربد» به نمادی شاخص و معیاری معتبر برای سنجش آثار موسیقایی کشور در تمامی گونه های تولیدی است.

اینجانب شایسته می داند تا ضمن تقدیر از همفکری ها و هم افزایی های منجر به برگزاری مناسب این رخداد بزرگ، با خرسندی ابراز نماید که دفتر پیشنهادات و مشارکت های ارزشمند اهالی گرامی این هنر و صاحبنظران آگاه این حوزه، برای ارتقاء سطح کیفی این جشنواره، گشوده خواهد ماند.

فرزاد طالبی

مدیرکل دفتر موسیقی»