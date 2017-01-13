سمینار «اهمیت و تأثیر عفاف زن در جامعه» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت خانه فرهنگ ایران در لاهور و با همکاری گروه‌های اسلامی پاکستان، سمینار «اهمیت و تأثیر عفاف زن در جامعه» در سالن اجتماعات امام رضا (ع) خانه فرهنگ کشورمان برگزار شد.

انتخاب درست الگوهای زندگی

امت الزهرا، یکی از طلاب مؤسسه اسلامی المهدی لاهور، به عنوان نخستین سخنران این سمینار گفت: حجاب و عفاف نه تنها مهم‌ترین عامل موفقیت زنان در جامعه است؛ بلکه حفظ حجاب یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل موفقیت و امنیت جامعه است؛ زیرا نقش زن در جامعه موفق، بی‌نهایت است چون زنان آینده‌سازان یک جامعه را تربیت می‌کنند.

وی در ادامه افزود: متأسفانه امروزه در جامعه ما دشمنان با نهایت زیرکی طرز تفکر زنان جوامع اسلامی را تغییر داده‌اند. امروزه اگر از زنان بپرسیم که الگوی شما کیست؟ شاید در جواب نام یک زن هندی یا آمریکایی به گوشمان برسد که فاجعه‌ای بسیار غم‌انگیز است.

امت الزهرا ادامه داد: خواهران من! ما به عنوان مسلمان باید الگو و نمونه‌های خود را به درستی انتخاب کنیم. اگر به تاریخ اسلامی خود نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد زنانی چون حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت خدیجه الکبری (س)، حضرت معصومه (س) و ... بهترین نمونه و الگو برای زنان جوامع اسلامی هستند و همانگونه که قبلاً اشاره کردم؛ حجاب و عفاف مهم‌ترین عامل موفقیت جامعه اسلامی است.

نرجس نقوی، مدرس جامعه علمیه خدیجه الکبری هم در سخنان خود با عرض تسلیت به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س) و درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، گفت: حجاب و عفاف دو واژه‌ای هستند که همیشه در کنار هم بکار برده می‌شوند و بسیاری از افراد بر این باورند که هر دو کلمه حجاب و عفاف مترادف یکدیگر هستند که در حقیقت اشتباه است. حجاب به معنی پوشش ظاهری و عفاف به معنای پوشش داخلی است.

وی در ادامه افزود: امروزه غربی‌ها حجاب زنان مسلمان را مورد هجمه خود قرار داده‌اند و آن را مانع پیشرفت و ترقی بیان می‌کنند. در این خصوص باید ذکر کنم؛ کشور عزیز و برادر ما جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای بارز است. ترقی و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست. زنان ایران با حفظ حجاب در بخش‌های سیاسی، ورزشی، علمی و ... فعال هستند.

وی تأکید کرد: حجاب مانع نیست و ما می‌توانیم با حفظ حجاب در پیشرفت و ترقی جامعه، نقش خود را به نحو احسن ایفا کنیم.

میمونه نذیر، مدیر امور پروژه‌ای بخش بانوان اداره منهاج‌القرآن لاهور هم در خصوص نقش زنان در جوامع مدرن و سنتی پاکستان، سخنانی ایراد کرد. وی گفت: در جامعه سنتی پاکستان زنان از کمترین حقوق برخوردار بودند و فرهنگ غربی با دستمایه قرار دادن آن تلاش می‌کند فرهنگ مبتذل خود را به عنوان دفاع از حقوق زن ترویج کند. در حالیکه اسلام برای زن احترام ویژه‌ای قائل است.

وی افزود: ما در تاریخ اسلام زنانی بزرگ داریم که هر کدام از آنها میظتوانند الگوی زنان یک جامعه باشند. ما در اسلام زنانی چون حضرت فاطمه (س)، حضرت زینب (س) و حضرت خدیجه (س) داریم که هر یک از آنها در ترویج و رساندن پیام اسلام نقش بزرگی ایفا کردند.

میمونه نذیر با تأکید بر اینکه اسلام هرگز برای زن محدودیت قائل نشده است، ادامه داد: اسلام زنان را تشویق به حضور در اجتماع و ایفای نقش در توسعه و سازندگی کشور می‌کند.

زن در قرآن

زینب حسن، رییس منطقه‌ای بخش تبلیغات سازمان امامیه پاکستان هم در سخنرانی خود اظهار کرد: خداوند متعالی در قرآن مجید، آیات متعددی درباره حجاب و عفاف آورده است. به خصوص در سه سوره مبارکه نساء، نور و احزاب که خداوند متعال به نهایت زیبایی و ظرافت وظایف و حقوق زنان مشخص فرموده است.

وی افزود: خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب آیه شماره 59 می‌فرماید: «ای پیامبر! به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند. این برای آنکه شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیک‌تر است و خدا آمرزنده مهربان است.» خداوند متعال این آیات را بر پیامبر مکرم اسلام (ص) نازل فرمود و فرمان داد که این پیغام را به مردم برساند و این پیغام ابتدا به زنان و دختران خود و سپس به زنان م.منین برساند. بنابراین ما می‌توانیم از این پیغام نتیجه اخذ کنیم که ابتدا باید از خانه خود آغاز کنیم و سپس به دیگران.

وی ادامه داد: همچنین هر گاه زنی با حجاب بیرون از خانه می‌رود، شناخته می‌شود که این زن مؤمن و با ایمان است و در نتیجه آن از نگاه مردان شرور در امان می‌ماند و همین عامل می‌تواند مانع فساد و فحشا در جامعه باشد.

صوبیه نقوی، از اعضای سازمان امامیه پاکستان هم گفت: دستور دین مبین اسلام برگرفته از آیات قرآنی است. این آیات قرآنی از جانب خداوند متعال بر حضرت محمد مصطفی (ص) نازل و به عموم مردم منتقل شدند. ما تمامی فریضه‌ها، سنت‌ها، دستورالعمل‌های اسلامی را از همین آیات قرآنی اخذ کرده‌ایم. به عنوان مثال ادای نماز، حج، زکات، روزه و ... پس چرا زمانی که سخن از حجاب می‌شود آن را به عنوان یک دستور خداوند جدی نمی‌گیریم؟

وی ادامه داد: در نتیجه این عدم عمل و پیروی بی‌پردگی و بی‌حیایی در جامعه امروزی روز به روز افزوده می‌شود که جای بسی تأسف است.

نقوی در ادامه افزود: زمانی که ما آیات قرآنی را به صورت حکم الهی می‌خوانیم اطاعت از آن بر ما واجب می‌شود و زمانی که به آن عمل می‌کنیم صاحب ایمان می‌شویم و یک شخص صاحب ایمان با رفتار و کردار خود دین خود را نشان می‌شود.

وی سپس با بیان اینکه دین در حقیقت پایه و اساس اعتقاد است، تأکید کرد: اعتقاد ما دین ماست، دین ما ایمان است و ایمان ما حکم به اطاعت امر الهی می‌دهد. شخص تا زمانی که از حکم الهی نافرمانی کند نمی‌تواند صاحب ایمان شود. در اینجا بانوان با نماز خواندن، روزه گرفتن، حج و ... نصف ایمان خود را کامل می‌کنند؛ ولی متأسفانه در خصوص حجاب کوتاهی می‌ورزند و دلایل مختلفی چون قلب من پاک است، نگاه من درست است و ... فرمان الهی را نادیده می‌گیرند.

هما نقوی، از بخش بانوان حزب مجلس وحدت مسلمین هم در سخنرانی خود اظهار کرد: شخصیت و عصمت حضرت فاطمه معصومه (س) آنچنان بزرگ و والاست که زبان این حقیر توان بیان گوشه‌ای از آن را ندارد. امام رضا (ع) می‌فرمایند: «آن کسی که معصومه را در قم زیارت کند، مانند کسی است که مرا زیارت کرده است.» در جایی دیگر می‌فرمایند: «کسی که حضرت معصومه (س) را زیارت کند، پاداش او بهشت است.»

وی افزود: یکی دیگر از فضایلی که حضرت فاطمه معصومه (س) دارند این است که خداوند به زنانی که اختیار داده است بهشت را به مردم عطا کنند، حضرت فاطمه معصومه (س) یکی از آن زنان است. معرفت حضرت معصومه (س) که فاطمه ثانی (س) نیز خوانده می‌شوند، آن چنان والاست که فرموده شده است آن کس که معرفت حضرت معصومه (س) را کسب کند، گویا معرفت حضرت فاطمه الزهرا (س) را کسب کرده است.

اسلام، سبک کامل زندگی

افعان بابر، محقق بخش تحقیق و پژوهش منهاج‌القرآن لاهور هم در سخنرانی خود گفت: دین مبین اسلام یک دستورالعمل کامل برای زندگی است. ما در زندگی خود در هر مرحله‌ای که دچار مشکل و گرفتاری شویم، می‌توانیم با دستورات اسلامی آن را رفع کنیم. ولی جای بسی تأسف است که برخی از افراد برای منافع شخصی خود این دستورالعمل را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده و به آن عمل می‌کنند و در این بخش‌ها و در جایی که فضای خالی می‌بینند از فرهنگ‌های دیگر استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در اینجا منظور از فرهنگ‌های دیگر، فرهنگ غرب است. در نتیجه آن آهسته آهسته فرهنگ غرب به قدری در زندگی ما نفوذ می‌کند که خود ما کاملاً از بین می‌رویم. این تغییرات بیشترین اثر را بر زن گذاشته و زن، شخصیت اصلی خود را از دست داده و در ذهن وی چنین تفکراتی گنجانده شد که اسلام نمی‌خواهد زن امروزی آزاد باشد و باید در یک محیط تنگ خانه، زندانی شود.

بابر ادامه داد: تمامی این تفکرات غلط و نادرست هستند. دین مبین اسلام که دین رحمت است هیچگاه به کسی آسیب نمی‌رساند. ما چگونه می‌توانیم فراموش کنیم در حضرت رسول اکرم (ص) در زمانی که عرب‌ها به خرید و فروش زنان مشغول بودند و فرزندان دختر را زنده به گور می‌کردند، مقام زن را بیان کردند که مرد و زن در برابر خداوند با یکدیگر برابر هستند و نه تنها این بلکه وظیفه زن بیشتر از یک مرد است؛ زیرا این زن است که به عنوان یک مادر فرزند خود را تربیت می‌کند.

وی تأکید کرد: پس نقش زنان در اسلام و جوامع اسلامی بسیار مهم است و در این راه شخصیت‌هایی چون حضرت فاطمه الزهرا (س)، حضرت فاطمه معصومه (س) و ... بهترین الگو و نمونه برای زنان هستند.

اکبر برخورداری، وابسته فرهنگی و رییس خانه فرهنگ ایران در لاهور هم در این سمینار گفت: حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جوامع بشری و اسلامی مطرح است و عامل اصلی سلامت یک جامعه است و محدود به اسلام نیست؛ چون حجاب و عفاف در فطرت انسان است.

وی ادامه داد: قرآن مجید بر حجاب که اصل و ریشه عفاف است تأکید بسیار کرده و مفسرین، تفاسیر مختلفی از حجاب ارایه داده‌اند. بر اساس این تعاریف می‌توان گفت که حجاب، پنهان ساختن و یا در پرده قرار دادن معنی شده است. پس حجاب ظاهری و در ارتباط با جسم است. در واقع حجاب یعنی پوشاندن جسم زن از چشمان نامحرم.

برخورداری افزود: اما عفاف یا عفت که میوه حجاب است، حالتی درونی و نفسانی دارد و آن کنترل و غلبه بر شهوت است. قرآن مجید عفاف و عفت را پاکدامنی و خودنگهداری و دوری از کارهای ناشایست دانسته است. به هر حال حجاب و عفاف از اصول انسان‌ساز و از احکام حیات‌بخش در زندگی و منطبق با فطرت بشر است. این امر مختص به اسلام نیست چون امری ذاتی و فطری است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر مردان و زنان یک جامعه دارای عفت باشند و بر شهوات نوسانی خود تسلط یابند آن جامعه پرهیزگار و به دور از خشونت و فساد خواهد بود.

در ادامه برگزاری این سمینار که با اجرای برنامه‌های مذهبی به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س) و همچنین شعرخوانی همراه بود، سیده فایزه نقوی، رییس بخش بانوان جمعیت علمای پاکستان شاخه نیازی، سکینه مهدوی، رییس بخش زنان مجلس وحدت مسلمین، خانم بنی‌اسدی همسر سرکنسول ایران در لاهور، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.