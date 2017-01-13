موفقیت فوتسالیست و فوتبالیست های بانویی کردستانی

به گزارش خبرنگا مهر، اولین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال بزرگسالان بانوان کشور جهت آمادگی برای حضور در مسابقات آسیایی از یکم تا پنجم بهمن ماه در تهران آغاز می شود.

براساس این گزارش، مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران ۲۷ بازیکن منتخب استان های سراسر کشور را به این مرحله از اردو فرا خواند.

بینا کریمی و سمیه خرمی دو بازیکن کردستانی عضو تیم راه یاب ملل سنندج حاضر در رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در این اردو حضور دارند.

همچنین کویستان خسروی فوتبالیست سقزی به عنوان بازیکن تیم لیگ برتری شهرداری بم در قالب استان کرمان نیز به اولین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال بزرگسالان بانوان کشور دعوت شده است.

فوتسالیست مریوانی به تیم لیگ برتری دانشگاه آزاد تهران پیوست

سینا صمدی بازیکن تیم شهرداری مریوان در مسابقات لیگ باشگاه های استان کردستان با عقد قراردادی سه ساله به تیم لیگ برتری دانشگاه آزاد تهران پیوست.

صمدی بازیکن تیم ملی فوتسال امید کشور است و در پایان نیم فصل اول لیگ برتر به تیم دانشگاه آزاد تهران ملحق می شود و رسما تمرینات خود را با این تیم شروع می کند.

صمدی ورزش فوتسال را از ۱۱ سالگی آغاز کرد و در ۱۴ سالگی با حمایت مربی خود وریا رستمی به تیم هتل زریبار پیوست و هم اکنون در قالب تیم شهرداری مریوان در مسابقات لیگ باشگاه های استان بازی می کند.