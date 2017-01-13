انتشار اوراق قرضه از سوی ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مسئولان ایرانی علاقمند به انداختن فرش قرمز برای سرمایه گذاران خارجی هستند تا با این روش بتوانند، به شرکت های داخلی کمک کنند تا اوراق قرضه خود را در خارج از مرزهای ایران بفروشند؛ ضمن اینکه مدیران صندوق های غربی هم مشتاق خرید آنها هستند.

در حالیکه تا چند روز دیگر و با قرار گرفتن زمام امور آمریکا به طور رسمی به دست دونالد ترامپ، احتمال آن می رود که سیاست هایی در جهت مغایرت با منافع اقتصادی ایران اتخاذ شود، بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران راه همواری را برای سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد می دهد.

به گزارش بانک جهانی، ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفر، در رتبه کشورهایی با سطح درآمد متوسط به بالا قرار می گیرد و انتظار می رود اقتصاد ۴۲۵ میلیارد دلاری ایران، تا سال ۲۰۱۸ میلادی ۴.۵ درصد رشد داشته باشد؛ ضمن اینکه ایران دارای تنوع صنعت و نیز زیرساخت های خوب توسعه یافته است.

به گزارش رویترز، سرمایه گذاران علاقمند به ورود به بازار ایران هستند و در این رابطه «لوتز روهمیر» مدیر سرمایه گذاری «لندس بانک»، برلین در آلمان گفت: ورود به بازار سرمایه گذاری ایران می تواند اولین گام بزرگ برای ما محسوب شود؛ اما در نهایت خواهان سرمایه گذاری با ارز محلی هستیم.

در همین حال سازمان بورس و اوراق بهادر ایران در حال تشویق شرکت های داخلی برای پیدا کردن وام های جایگزین منابع داخلی است.

همچنین بهادر بیجانی، معاون امور سرمایه گذاری خارجی و بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادر ایران گفته که پروژه ای عظیم برای کمک به شرکت های بزرگ و حتی خود دولت به منظور صدور اوراق قرضه در کشورهای دیگر وجود دارد که اولین کشور مورد نظر، کره جنوبی است.

وی خاطر نشان کرد، سازمان بورس و اوراق بهادر ایران در حال تسهیل کردن این امر برای شرکت های بزرگ به منظور صدور اوراق قرضه در بازارهای بین المللی از جمله لندن است.

در گزارش رویترز آمده، تقریبا از اواخر سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد، صدور اوراق قرضه بین المللی ایرانی در بازارهای جهانی متوقف شده و اکنون صدور اوراق قرضه می تواند به ایران کمک کند تا در تشکیل یک سندیکای بدهی ارزی خارجی بعد از دو دهه جلوگیری از ورود این کشور به بازارهای سرمایه گذاری جهان، صورت گیرد.