به گزارش خبرگزاری مهر، «خداحافظ مرلین مونرو» عنوان جدیدترین فیلم سینمایی مهرشاد کارخانی است که نگارش فیلمنامه آن به تازگی به پایان رسیده و به زودی برای پروانه ساخت درخواست صادر خواهد شد.

کارخانی فیلمنامه این فیلم را پس از یک سال به صورت مشترک با حمید غلامی به نگارش درآورده و به تازگی نیز آن را در بانک فیلمنامه خانه سینما ثبت کرده است.

در خلاصه داستان «خداحافظ مرلین مونرو» آمده است: ستاره های سینما به نوبت می آیند، می درخشند و بعد از مدتی محو می شوند. «مرلین مونرو» اما همچنان پر نور و یگانه است.

به گفته کارخانی، «خداحافظ مرلین مونرو» فضای اجتماعی و شهری دارد و صرفا به زندگی این ستاره سینما نمی پردازد.

فیلمبرداری در ایران انجام خواهد شد و تمامی بازیگران نیز از بین چهره های مطرح انتخاب می شوند.

پس از تفاهم با سرمایه گذار، پیش تولید فیلم آغاز می شود.