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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

رئیس پایگاه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به مهر خبر داد:

«چله خانه» بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بهسازی شد

«چله خانه» بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بهسازی شد

اردبیل – رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از بهسازی چله خانه بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن وهاب‌زاده ظهر جمعه در حاشیه بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: چله خانه محلی برای بسط نشینی و عبادت عرفا بوده و از جمله شیخ صفی‌الدین اردبیلی و عرفای هم‌عصر وی و بعدها شاگردان وی از چله خانه‌ها استفاده می‌کردند.

وی افزود: بخشی از بنای چله خانه که در حد وسط حیاط باغ و حیاط بنای اصلی واقع شده است، مربوط به دوره ایلخانی و بخشی مربوط به عهد صفوی است.

رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی افزود: چله خانه شامل چهل اتاق در پیرامون یک حیاط کوچک است که عرفا جهت عبادت و بسط نشینی از اتاقک‌های آن استفاده می‌کردند.

وهاب‌زاده با تأکید به اینکه چهل اتاق خود استعاره برای چله خانه است، ادامه داد: در حال حاضر بخشی از اتاق‌ها قابلیت بازدید دارد.

رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی تأکید کرد: این بخش از بنا پیش‌ازاین وضعیت مطلوبی نداشت و در آن بسته بود اما بعد از بهسازی و مرمت می‌تواند مورد بازدید علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی افزود: میراث فرهنگی استان در نظر دارد سایبان و بخش ویژه برای استراحت گردشگران را در محوطه چله خانه تدارک ببیند.

به گفته وهاب‌زاده با توجه به نقش تاریخی این بخش از بنا در مسلک و عرفان شیخ صفی‌الدین اردبیلی انتظار می‌رود اعتبار مطلوب برای تداوم طرح‌های بهسازی اختصاص یابد.

کد مطلب 3875569
محمد میرزایی ناطق

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