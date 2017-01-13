به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن وهابزاده ظهر جمعه در حاشیه بازدید از بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: چله خانه محلی برای بسط نشینی و عبادت عرفا بوده و از جمله شیخ صفیالدین اردبیلی و عرفای همعصر وی و بعدها شاگردان وی از چله خانهها استفاده میکردند.
وی افزود: بخشی از بنای چله خانه که در حد وسط حیاط باغ و حیاط بنای اصلی واقع شده است، مربوط به دوره ایلخانی و بخشی مربوط به عهد صفوی است.
رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی افزود: چله خانه شامل چهل اتاق در پیرامون یک حیاط کوچک است که عرفا جهت عبادت و بسط نشینی از اتاقکهای آن استفاده میکردند.
وهابزاده با تأکید به اینکه چهل اتاق خود استعاره برای چله خانه است، ادامه داد: در حال حاضر بخشی از اتاقها قابلیت بازدید دارد.
رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی تأکید کرد: این بخش از بنا پیشازاین وضعیت مطلوبی نداشت و در آن بسته بود اما بعد از بهسازی و مرمت میتواند مورد بازدید علاقهمندان قرار گیرد.
وی افزود: میراث فرهنگی استان در نظر دارد سایبان و بخش ویژه برای استراحت گردشگران را در محوطه چله خانه تدارک ببیند.
به گفته وهابزاده با توجه به نقش تاریخی این بخش از بنا در مسلک و عرفان شیخ صفیالدین اردبیلی انتظار میرود اعتبار مطلوب برای تداوم طرحهای بهسازی اختصاص یابد.
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