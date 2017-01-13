هیات بسکتبال کردستان به یک چهارم سوپر لیگ B بانوان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابت های پلی آف سوپر لیگ B دختران کشور با حضور هشت تیم به میزبانی تهران روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه به کار خود پایان داد.

آرارات اصفهان، هیات بسکتبال کردستان، دانشگاه گلستان، باژوند بوشهر، هیات بسکتبال مشهد، بال شیراز، نارسینا تهران و ستایش تهران تیم های حاضر در مرحله پلی آف بودند که به صورت رفت و برگشت به مصاف هم رفتند.

تیم کردستان در بازی رفت خود توانست با نتیجه ۸۱ بر ۵۸ آرارات اصفهان را شکست دهد و همچنین در دور برگشت نیز بلند قامتان کردستان موفق شدند این تیم را با نتیجه ۷۲ بر ۶۶ مغلوب کنند.

تیم هیأت کردستان با این دو پیروزی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های بسکتبال سوپر لیگ B دختران کشور راه یافت و چهار تیم راه یافته به این مرحله به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند.

بر اساس این گزارش، با اعلام فدراسیون مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها در بهمن ماه امسال برگزار می شود.