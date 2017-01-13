دولت اوبامابه سیاست ویژه آمریکا درباره پناهجویان کوبایی پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت باراک اوباما به سیاست دیرینه این کشور مبنی بر اعطای اقامت دایمی به کوبایی هایی که بدون ویزا وارد این کشور می شوند پایان داده است.

این سیاست که ۲۰ سال پیش شروع شده بود به مهاجرانی که خود را به خاک آمریکا می رساندند اجازه می داد پس از یک سال، اقامت این کشور را دریافت کنند.

اوباما در مورد این اقدام جدید گفت: با این تغییر ما همچنان از مهاجران کوبایی مثل مهاجران سایر کشورها استقبال می کنیم، به طوری که مطابق قوانین ماست.

در مقابل این اقدام آمریکا، کوبا موافقت کرده است که شروع به پذیرش کوبایی هایی کند که از آمریکا اخراج می شوند.

این وضعیت در حالی است که بسیاری از کوبایی های ساکن آمریکا واشنگتن را متهم می کنند که به دولتی پاداش می دهد که نگرانی ها در مورد حقوق بشر را برطرف نکرده است.

دولت کوبا در بیانیه ای که از تلویزیون این کشور پخش شد از این تصمیم تمجید کرد و آن را گامی مهم در پیشبرد روابط میان دو کشور خواند.

این اقدام دولت اوباما موافقان و مخالفانی را نیز در آمریکا دارد. برای مثال «بیل نلسون» سناتور اهل فلوریدا گفت: فکر می کنم تغییر این سیاست کهنه کار درستی است؛ تا انصاف برای همه رعایت شود و همچنین مانع سوءاستفاده مردم از این سیستم شود.

اما «توماس رگالادو» شهردار میامی که تبعیدی اهل کوباست این تصمیم را به عنوان پاداش خداحافظی اوباما به «رائول کاسترو» رئیس جمهور کوبا محکوم کرد.