عدالت در پرداخت ها با اجرای تعرفه های خدمات پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر زینب فدایی با اشاره به اینکه مطالبات پرستاری به چند دسته تقسیم می شود، افزود: پرستاران در وهله اول خواستار اجرایی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند، زیرا این یک قانون است و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما متاسفانه وزارت بهداشت هیچ گونه اشتیاقی برای اجرا کردن این قانون ندارد و به نوعی در حال سرپیچی از قانون هستند.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت بهانه اجرا نکردن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را کمبود بودجه عنوان می نماید در صورتی که می تواند با کمترین بودجه و یا از بودجه طرح تحول سلامت این قانون را اجرا کند تا هزینه های مردم برای دریافت خدمات و دولت نسبت به حال کمتر شود و عدالت در پرداخت ها نیز بوجود آید.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، معوقات پرستاری را از دیگر مطالبات پرستاران دانست و خاطر نشان شد: در برخی مناطق این معوقات یکسال است که پرداخت نشده و به نوعی می توان برای آن نیز سالگرد برگزار کرد. برای مثال مرند از سال پیش تا کنون کارانه پرستاران پرداخت نگردیده و اضافه کار آنها نیز از شهریور تا به حال پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه بی عدالتی در سیستم پرداخت یکی دیگر از مطالبات پرستاران است، افزود: پرستاران در صف اول خط درمان قرار دارند وارتباط آنان با مددجویان بیشتر از پزشکان است اما متاسفانه با اجرا شدن طرح تحول نظام سلامت خدماتی که پرستاران ارادئه می دهند به نام پزشکان ثبت می گردد و هزینه آن به جیب پزشکان می رود و این به نوعی عدالت در پرداخت ها را از بین برده و انگیزه پرستاران را نسبت به ارائه خدمات کم کرده است.

فدایی در ادامه یادآور شد: از دیگر مطالبات جامعه پرستاری شفاف سازی و اصلاح شرح وظایف کمک پرستاری می باشد زیرا با مشخص شدن این شرح وظایف کمک پرستاران تداخلی با شرح وظایف حرفه ای پرستاران نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: ارتقا جایگاه شغلی و اجتماعی پرستاران در جامعه باعث بوجود آمدن انگیزه کافی و احترام به حرفه ای می شود که با تمام وجود به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مردم و مددجویان هستند و هیچ گونه سطحی برای پرستارانی که مدرک تحصیلی بالایی دارند با افراد دیگر وجود ندارد که این نیز دیکی دیگر از مطالبات جامعه پرستاری محسوب می شود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری از دیگر مطالبات پرستاران را دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای دانست و افزود: صلاحیت حرفه ای باید به شکل واقعی اجرایی شود نه به شکل نمایشی زیرا در حال حاضر صدور این صلاحیت حرفه ای به شکل نمایشی در حال اجراست. هدف صلاحیت حرفه ای این است که صلاحیت پرستاری که فارغ التحصیل می شود را بسنجد و اجازه ورود وی را به بالین صادر نماید و باید توسط موسسات غیر دولتی و صنفی صادر گردد زیرا وزارت بهداشت به نوعی خود ذی نفع بوده و اگر توسط وزارت بهداشت صادر شود نه به نفع مردم است و نه به نفع جامعه زیرا هدف صلاحیت حرفه ای این است که مردم که دریافت کنندگان خدمات هستند از خدمات برتر برخوردار باشند.