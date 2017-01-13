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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۳۴۱ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری در روستاها ساکن هستند

۳۴۱ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری در روستاها ساکن هستند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۳۴۱ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری در روستاهای این استان ساکن هستند.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه  بیش از ۳۴۱ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری در روستاهای این استان ساکن هستند، اظهار داشت: باید زمینه ارائه خدمات در روستاهای این استان مطلوب تر شود.

وی عنوان کرد: روستاهای این استان دارای ظرفیت های مختلف در حوزه های گردشگری، صنایع دستی، اماکن تاریخی و... هستند که باید این ظرفیت ها مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه روستاها و ایجاد زیرساخت ها موجب کاهش مهاجرت به شهرها و ایجاد مشکلات حاشینه نشینی در انها می شود.

وی ادامه داد: بهسازی معابر، آسفالت خیابان های روستاها، آبرسانی و... از مهمترین اقدامات دولت در روستاها به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شهرستان لردگان دارای بیشترین روستاها در این استان است که به همت دولت مشکل آب بسیاری از این روستاها رفع شده است.

کد مطلب 3875588

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