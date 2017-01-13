۳۴۱ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری در روستاها ساکن هستند

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۳۴۱ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری در روستاهای این استان ساکن هستند، اظهار داشت: باید زمینه ارائه خدمات در روستاهای این استان مطلوب تر شود.

وی عنوان کرد: روستاهای این استان دارای ظرفیت های مختلف در حوزه های گردشگری، صنایع دستی، اماکن تاریخی و... هستند که باید این ظرفیت ها مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه روستاها و ایجاد زیرساخت ها موجب کاهش مهاجرت به شهرها و ایجاد مشکلات حاشینه نشینی در انها می شود.

وی ادامه داد: بهسازی معابر، آسفالت خیابان های روستاها، آبرسانی و... از مهمترین اقدامات دولت در روستاها به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شهرستان لردگان دارای بیشترین روستاها در این استان است که به همت دولت مشکل آب بسیاری از این روستاها رفع شده است.