عملکرد ۸ماهه تسهیلاتی بانکها/جزئیات اولویتهای جدید وام بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت مانده تسهیلات اولویتهای جدید وام بانکیاعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در پایان آبان امسال نشان می دهد که مشارکت مدنی با ۴۲، ۶ درصد و فروش اقساطی با ۲۴، ۱ درصد؛ دو قلم عمده تسهیلات بانک ها در ماه دوم پاییز امسال بوده است.

بر پایه این گزارش، ‌در این ماه بانک ها و موسسات اعتباری ۸۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش هایی مانند قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سایر پرداخت کردهاند.

مقایسه عملکرد تسهیلاتی بانک ها در پایان ماه هشتم پاییز امسال نشان میدهد که تسهیلات پرداختی به نسبت ۷۲۹۲، ۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۶، ۳ درصد رشد یافته است. نکته قابل توجه از تغییر در جدول پرداخت تسهیلات بانک ها در آبان ماه امسال، افزایش ۴۳، ۶ درصدی تسهیلات مرابحه بانک ها است.

در عین حال، ‌تسهیلات پرداخت شده در بخش مشارکت حقوقی ۲۳، ۶ درصد و در فروش اقساطی نیز ۱۳، ۷ درصد رشد داشته است. در آبان ماه امسال ۱۲۵۹، ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک های تجاری پرداخت شد که بیشترین میزان آن یعنی ۴۲۸، ۵ هزار میلیارد ریال در بخش مشارکت مدنی بوده است. با این حال، مشارکت حقوقی بانک ها در پایان آبان ماه امسال۲۰۲، ۳ درصد رشد یافت.

بانک های تخصصی نیز در پایان آبان ماه امسال۱۹۷۱، ۸هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند که ۸، ۴ درصد رشد نشان می دهد؛ این میزان در پایان اسفندماه سال گذشته ۱۸۱۹، ۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

این گزارش می افزاید: در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان آبان ماه امسال۵۲۴۸، ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. این میزان تسهیلات پرداخت شده در پایان اسفندماه سال گذشته ۴۳۶۲، ۸ هزار میلیارد ریال بود.

تسهیلات پرداختی بانک ها در قالب سلف در این بخش۴۱، ۷ درصد کاهش یافته است. از آن سو تسهیلات فروش اقساطی ۴۴، ۳ درصد، مرابحه ۴۰، ۹ درصد و اجاره به شرط تملیک نیز ۳۵، ۹ درصد رشد داشته است.