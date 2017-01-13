راه یاب ملل سنندج در خانه مغلوب شهرداری سیرجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور روز جمعه ۲۴ دی ماه در شهر های مختلف کشور پیگیری شد.

در این هفته از رقابت ها شاگردان شرمین رحمتی در استادیوم ملک نیا شهر سنندج میزبان تیم قدرتمند شهرداری سیرجان بودند.

در پایان این بازی نماینده استان کرمان توانست با نتیجه سه بر یک میزبان خود راه یاب ملل سنندج را شکست دهد.

شهرداری سیرجان توانست در دقایق ۲۵ از روی نقطه پنالتی، ۶۰ و ۸۰ دروازه تیم سنندج را باز کند و تک گل تیم راه یاب ملل سنندج را نیز بیان محمودی در دقایق اضافه نیمه اول به ثمر رساند.

در ترکیب تیم راه یاب ملل سنندج، فاطمه صادقی، اسرین خالدی، راشین حمیدی، بینا کریمی،سمیه مصطفی پور، پریسا کرمی، بشرا بنفشی، سمیه مصطفایی، بیان محمودی، مسلمه ابراهیمی، هلاله عبدالهی، زهرا فتاحی فر، سمیه خرمی، رقیه شهبازی، زهره جلالی، روناک دارخال و نگین کریمی حضور دارند.

شرمین رحمتی سرپرست و مربی و پریسا بهشتی زاد به عنوان کمک مربی تیم راه یاب ملل سنندج را در رقابت های فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور هدایت می کنند.

گفتنی است، تیم راه یاب ملل سنندج در ادامه این رقابت ها روز جمعه یکم بهمن ماه میهمان بالایش گاز ایلام خواهد بود.