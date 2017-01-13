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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

ابراهیمی اولین محروم استقلال در لیگ شانزدهم شد

ابراهیمی اولین محروم استقلال در لیگ شانزدهم شد

هافبک ملی پوش تیم استقلال عنوان اولین بازیکن محروم این تیم در فصل جاری را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی به جز گل زیبایی که در مقابل نفت زد، یک کارت زرد هم از قاضی میدان گرفت تا به این ترتیب سه اخطاره شده و دیدار آینده این تیم در لیگ برتر را از دست بدهد. 

ابراهیمی اولین بازیکن استقلال در این فصل است که سه بار از داوران کارت گرفته و یک دیدار این تیم را به دلیل محرومیت از دست خواهد داد. آبی پوشان در نیم فصل اول کمترین اخطار را در بین همه تیم های لیگ برتری گرفته بودند و از این حیث عنوان منضبط ترین تیم را به خود تخصیص داده بودند. اما هیچ یک از بازیکنان این تیم سه بار در طول ۱۵ بازی گذشته سه بار کارت زرد داوران را مقابل دیدگان خود ندیده بودند.

به این ترتیب ابراهیمی به دلیل محرومیت دیدار آتی آبی پوشان مقابل استقلال خوزستان را از دست داد. 

کد مطلب 3875597

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