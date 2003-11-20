انگليس درصدد همراهي با دوجبهه آمريكا و اتحاديه اروپاست

سفر سه روزه جرج بوش رييس جمهورى آمريكا به لندن ، به علت نقش تعيين كننده آمريكا و انگليس در تحولات جهاني و نيز روابط ويژه اين دو قدرت ، از اهميت زيادى برخوردار است . اول اينكه سفر بوش را مي توان در چارچوب توافقات امنيتي آمريكا با انگليس به خصوص در عرصه خاورميانه ارزيابي كرد.

لندن كه از دير باز به عنوان يك بازيگر طراح و موثر در تحولات خاورميانه شناخته شده است ، هم اينك نيز به رغم اتمام دوران ايفاى نقش استعماريش ، بي ميل نيست كه در تحولات اخير خاورميانه نقشي به مانند دهه 1950ميلادى داشته باشد. موضوع خاورميانه و مسائل مربوط به آن به خصوص مسائل امنيتي اين منطقه از سال 1930 همواره براى غرب و پاره اى از دولت هاى متحد آمريكا در منطقه از جمله رژيم اسراييل، از اولويتي خاص بر خوردار بوده است . تاكيد كاخ سفيد به تغيير جغرافياى سياسي خاورميانه و نيز اعلام اين مطلب از زبان جرج بوش به عنوان دكترين امنيتي خاورميانه نشان دهنده اهميت اين موضوع است .

علي خرم مشاور وزير امور خارجه كشورمان در گفتگو با خبرنگارسياسي مهر گفت : سفر بوش به انگليس تاثيرات كلي بر مسائل خاورميانه از جمله مسئله عراق، ايران ، روند صلح خاورميانه و دموكراسي در كشورهاي منطقه خاورميانه خواهد داشت .

مشاوروزير امور خارجه كشورمان افزود : انگليس بيشتر تلاش مي كند كه بين آمريكا و اتحاديه اروپا خود را حفظ كند و نمي خواهد با يك سياست يك طرفانه باعث رنجش در يكي از طرفين شود بنابراين نبايد فرض كرد كه هر چه كه آمريكا بخواهد انگليس تمام آن را بپذيرد و با آمريكا همكاري مي كند .

خرم تصريح كرد : بين سياست آمريكا و انگليس درباره عراق و فلسطين اشتراكات فراواني وجود دارد وتلاش طرفين بر اين است تا راهكاري پيداكرده ودرباره سياستهاي آينده در منطقه و عرصه جهاني تصميم گيري كنند كه نهايتا ابعادي از مذاكرات بين بوش و بلر مربوط به ايران خواهد بود .

وي افزود : انگليس در حال حاضر يك دوره اي را با احتياط حركت خواهد كرد و به نحوي اين احتياط را به آمريكا منتقل مي كند چون هم وضعيت جامعه جهاني و هم وضعيت اروپا و هم وضعيت خود بلر به آن شكلي نيست كه قدمهاي محكم بردارد .

لندن كاملا به آن واقف است و به زعم خود و براى كسب امتيازات ويژه درآينده ، تمايل زيادى دارد كه اولا به عنوان يك متحد مقتدر به عنوان يك شريك تجارى با سهم مشخص شده ، در كنار برنامه هاى اجرايي ايالات متحده در خاورميانه باقي بماند. سفر بوش به لندن كه در نوع خود در نيم قرن گذشته بي نظير بوده است ، مي تواند براى اطمينان دادن به لندن دراين زمينه باشد. بوش نخستين رييس جمهورى آمريكا ست كه كه پس از حدود نيم قرن به صورت "رسمي - حكومتي " به انگليس سفر مي كند و اولين رييس جمهورى آن كشور است كه از سال1918 تاكنون در كاخ باكينگهام اقامت مي گزيند.

دومين مورد به نقش لندن در جنگ عراق و نيز مشخص كردن آينده حضور اين كشور در تحولات عراق مربوط است كه اين نكته نيز مي تواند به عنوان يك دستوركار جدى در كارنامه اين ديدار به شمار آيد. دولت توني بلر ازحزب كارگرانگلستان كه پس از مشاركت در جنگ عراق و به دليل پيدا نشدن تسليحات كشتار جمعي و نيز اثبات نشدن برخي موارد ادعايي در عراق ، در نزد افكار عمومي و نيز مخالفان وى در مجلس عوام انگليس به خصوص اعضاى حزب محافظه كار و نيز حزب ليبرال دمكرات سومين حزب قدرتمند انگليس ، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، در شرايط كنوني نيازمند تقويت روابط خود با دولت فدرال آمريكا براى تحكيم موقعيت و تضمين و اعتبار بخشيدن به حضور مجدد خود در عرصه قدرت سياسي انگليس و نيز توجيه مشاركت دادن ارتش انگليس در جنگ عراق است .

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر سياست انگلستان را در خصوص تحولات منطقه اي و جهاني ، سياست يك بام و دو هوا توصيف كرد و گفت: انگلستان مي خواهد هم با اروپا همراهي كند هم با آمريكا لذا هر وقت چهره آمريكايي اش مخدوش مي شود سعي مي كند با فشار به برخي كشورها چهره خود را ترميم كند .

حاجي بابايي گفت: به نظر مي رسد چهره اروپايي انگليس به دليل همراهي با فرانسه و آلمان يك قدم از چهره آمريكايي او جلوترافتاد و بلر براي جبران اين عقب افتادگي و به دست آوردن دل آمريكا مسائلي را طرح كرد كه بتواند سياستهاي خود را نيز همسو و هماهنگ با آمريكا نشان دهد .

سفر بوش به لندن مي تواند در محافل سياسي انگليس ، مويد رفتار بلر و تبعيت او از آنچه دولت آمريكا آن را پيروى در مبارزه با تروريسم و توسل به حمله پيشگيرانه مي نامد، صورت گرفته باشد. بنابراين سفر بوش به انگليس را مي توان بيشتر به عنوان مسكني براى كاهش مخالفت هاى سياسي با دولت توني بلر ارزيابي كرد.

نكته مهم تر به احتمال زياد بررسي خروج احتمالي و زود هنگام ارتش آمريكا از عراق خواهد بود كه در اين راستا كاخ سفيد نيازمند هماهنگي با انگليس است. دولت انگليس در نهايت بايد بداند كه عوايد مشاركتش در جنگ عراق و نيزدر صورت خروج احتمالي از عراق تاكنون چه بوده است و در آينده چه خواهد بود.

شايد خروج احتمالي و زود هنگام ارتش ايالات متحده و متحدان ديگر ازخاك عراق ، يكي از موضوعات اصلي سفر رييس جمهور آمريكا به انگليس باشد.

نكته آخر اينكه اين سفر براى كاخ سفيد و نيز شخص بوش هم از اهميت ويژه اى برخوردار است كه شايد منافع آن در ارزيابي هاى برخي كارشناسان ، بيش از مضرات آن تشخيص داده شده است.

كاخ سفيد و شخص بوش در داخل آمريكا صرف نظر از واكنش هاى جهاني به شدت مورد انتقاد و سوال قرار دارند.

سفر بوش به يكي از كشورهاى مهم اروپايي كه از دير باز به عنوان يكي از متحدان آمريكا به شمار مي رود ، با يارى جار و جنجال تبليغاتي فراوان رسانه هاى دو كشور، مي تواند بسيارى از مخالفت ها و واكنش هاى منفي را در داخل آمريكا تحت الشعاع قرار داده و تا حدودى زمينه را براى موجه جلوه دادن رفتارهاى دولتمردان در جريان جنگ عراق و دست نيافتن به اهداف طرح شده ، مساعد سازد.

بوش مي داند كه انگليس مي تواند برگه تاييدى براى رفتارهاى جنگي وى در خاورميانه و عراق به شمار آيد و از اين بابت پذيرش مخالفت هاى متعدد در خلال اين سفر، ارزش آن را براى رسيدن به اهداف تعيين شده دارد. بر اين اساس سفر رييس جمهورى آمريكا به انگليس همان طور كه ذكر شد هم به دليل تاريخي و هم به دليل سياسي و نيز تحولات آينده در خاورميانه و به خصوص در عراق ، مي تواند نقطه عطفي در تحولات منطقه باشد و بايد از هم اينك به انتظار نشست و دستاوردهاى عملي آن را درآينده اى نزديك در منطقه شاهد بود.