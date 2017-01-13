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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

تشکر از ابراهیمی به خاطر گل پیروزی بخش؛

تمرین 70 دقیقه ای آبی پوشان تهران بدون سرمربی

تمرین 70 دقیقه ای آبی پوشان تهران بدون سرمربی

اولین جلسه تمرینی تیم استقلال بعد از پیروزی برابر نفت در شرایطی برگزار شد که سرمربی این تیم به دلیل حضور در کلاس مربیگری غایب بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین آبی پوشان پس از پیروزی یک بر صفر برابر نفت تهران در هفته شانزدهم لیگ امروز در کمپ زنده یاد حجازی برگزار شد.

* بازیکنانی که روز گذشته به طور کامل مقابل نفت به میدان رفته بودند حدود ۳۰ دقیقه ریکاوری کرده و سپس کمپ را ترک کردند.

* دیگر بازیکنان زیر نظر محمد خرمگاه و علی چینی بدنهای خود را گرم کرده و به مرور کارهای تاکتیکی و ترکیبی پرداختند و در بخش پایانی تمرین یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

* علیرضا منصوریان به دلیل حضور در کلاس مربگیری در تمرین امروز غایب بود.

* بخیتار رحمانی که جدایی اش از استقلال حتمی شده است در تمرین حضور نداشت.

* کاوه رضایی که مدتها است یک روز در میان در تمرینات استقلال شرکت می کند امروز به همراه یعقوب کریمی دیگر غایبین تمرین بودند.

* جابر انصاری و هرایرمگویان با لباس شخصی در تمرین حاضر شده و دقایقی با محمد خرمگاه صحبت کردند.

* بنا به دستور کادر فنی، آبی پوشان فردا به استراحت خواهند پرداخت و از روز یکشنبه تمرینات خود را برای دیدار برابر خوزستان ادامه خواهند داد.

*هواداران حاضر در کمپ زنده یاد حجازی به محض دیدن امید ابراهیمی دور او حلقه زده و از این بازیکن بابت گل پیروزی بخشش به نفت تشکر کردند.

*تمرین آبی پوشان پس از ۷۰ دقیقه به پایان رسید.

*تیم فوتبال استقلال تهران روز سه شنبه ۲۸ دی ماه از ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه از هفته هفدهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه آزادی تهران میزبان استقلال خوزستان خواهد بود.

کد مطلب 3875600

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