به گزارش خبرنگار مهر، رضا خیامیان در حاشیه بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت و انرژی با اینکه تاکنون انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با انجمن معدن و نفت ایتالیا و نیز انجمن انرژی هلند، تفاهمنامه همکاری امضا کرده است، گفت: اجازه ندادهایم که این تفاهمنامهها در حد کاغذ و کاغذبازی باقی بماند و درحال عملیاتی کردن مراحل اجرایی آن هستیم.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه دولت میتواند شرکتهای ایرانی را در کنار شرکتهای خارجی تعریف کند، تصریح کرد: وقتی طرفهای خارجی در حال بستن قرارداد با ایران هستند، باید فهرست شرکتهای ایرانی هم مدنظر قرار گیرد و براساس قانون، از توانمندیهای ایران هم در زمینههای مختلف بهرهگیری شود.
این مقام مسئول، افزود: تولیدکنندگان نیز در این شرایط وظیفهای بر عهده دارند و حالا که شرکتهای خارجی درصدد مشارکت در صنعت نفت ایران هستند، میتوانند به گونهای عمل کنند تا این شرکتها با طرفهای ایرانی که دانش فنی خوبی دارند، مجموعههای مشترک تشکیل دهند و در این صورت، آینده روشنی میتوان برای صنعت نفت ایران متصور بود.
به گفته وی، میتوان ضمن انتقال تکنولوژی، دانش شرکتهای ایرانی را افزایش داد، به گونهای که در کنار تامین نیاز داخلی میتوانیم صادرات را هم رونق دهیم و ایران به کشوری تبدیل شود که هاب صادرات تجهیزات فنی در منطقه را راهاندازی کند.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و مشارکت شرکتهای ایرانی و خارجی بتوانیم ایران را به نقطهای برای انتقال تکنولوژی و جذب سرمایهگذاری خارجی در زمینه ساخت تجهیزات نفتی تبدیل کنیم.
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