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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

فینالیست های تور ایرانی تنیس روی میز بانوان مشخص شدند

فینالیست های تور ایرانی تنیس روی میز بانوان مشخص شدند

دیدار نهایی دومین دوره مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی بانوان «جام نقش جهان» میان ندا شهسواری و صبا صفری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی بانوان «جام نقش جهان» با شرکت ۴۴ بازیکن از ۱۲ استان در دو جدول مقدماتی و اصلی از روز چهارشنبه در اصفهان آغاز شد. البته در مرحله اول این مسابقه  ۲۸ بازیکن در ۸ گروه سه و چهار نفره به رقابت پرداختند نفرات اول و دوم هر گروه به مرحله جدول حذفی ۳۲ نفره اصلی راه یافتند.

در نهایت پس از سه روز رقابت میان بازیکنان شرکت کننده در دومین دوره مسابقات تنیس روی میز تور ارانی بانوان، فینالیست های این دوره مسابقات مشخص شدند. ندا شهسواری و صبا صفری برگزار کننده دیدار نهایی این رقابت ها خواهند بود.این دو بازیکن در مرحله نیمه نهایی به ترتیب برابر مریم صامت و مهشد اشتری پیروز شدند و به دیدار فینال راه یافتند.

دیدار نهایی دومین دوره مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی بانوان «جام نقش جهان» عصر امروز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3875609
زینب حاجی حسینی

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