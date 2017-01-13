آغاز فروش بلیت‌ اجراهای آنلاین موسیقی فجر/ فروتن کارگردانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عنقا مدیر سامانه کنسرت آنلاین کشور «حام» گفت: بلیت فروشی اجراهای زنده و آنلاین سی و دومین جشنواره موسیقی فجر از طریق سامانه کنسرت آنلاین «حام» آغاز شد و علاقه مندان برای تماشای اجراهای جشنواره به صورت زنده و آنلاین می توانند با مراجعه به سایت این سامانه نسبت به خرید بلیت ها اقدام کنند.

عنقا درباره قیمت بلیت های آنلاین جشنواره نیز گفت: بر اساس توافقی که با ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر صورت گرفته، قیمت تمامی اجراهایی که به صورت زنده و آنلاین پخش می شود یکسان و به قیمت ۳ هزار تومان خواهد بود.

کارگردانی اجرهای زنده توسط مسعود فروتن

مدیر سامانه کنسرت آنلاین درباره کارگردان اجراهای آنلاین جشنواره نیز گفت: مسعود فروتن از هنرمندان پیشکسوت عرصه سینما و تلوزیون کارگردانی اجراهایی را که به صورت آنلاین پخش می شود بر عهده دارد.

عنقا ادامه داد: تمامی مخاطبان و علاقه مندان به اجراهای موسیقی جشنواره موسیقی فجر در اقصا نقاط ایران و با حداقل سرعت ۲۵۶ کیلو بایت بر ثانیه می توانند برای اولین بار همزمان با تهران به تماشای اجراهای جشنواره موسیقی فجر بنشینند.

کاربران با حداقل سرعت تصاویر را بدون کوچکترین اشکال دریافت می کنند

محمد پرویزی مدیر کارگروه فنی «حام» نیز در این ارتباط گفت: برای تماشای اجراهای زنده از طریق سامانه «حام» مهم نیست کاربران از طریق چه شرکتی به اینترنت متصل می شوند. چرا که با اغلب شرکت های ارایه دهنده توافق داشته ایم و سرورهای CDN را در این شرکت ها مستقر کرده ایم تا کاربران بتوانند از هر شرکتی که اینترنت دریافت می کنند، اجراهای جشنواره را با حداقل سرعت ۲۵۶ کیلوبایت بر ثانیه، بدون کوچکترین اشکالی دریافت کنند.

وی با اشاره به قرار دادن امکان تست اجرا برای مخاطبان در سامانه حام، گفت: ما در سامانه کنسرت آنلاین کشور، امکان تست برای کاربران قرار دادیم. به این ترتیب که کاربر وقتی برای خرید بلیت به سامانه مراجعه می کند، ابتدا می تواند امکان تماشای اجرای زنده را با اینترنتی که در اختیار دارد، تست کند و اگر از سرعت و کیفیت تصویر مطمئن شد، اقدام به خرید بلیت کند. پیشنهاد می کنیم کاربران برای دسترسی آسان تر از مرورگرهای «فایرفاکس» و «کروم» استفاده کنند.

۱۵۰ هزار کاربر می توانند همزمان اجراهای جشنواره را ببینند

پرویزی بیان کرد: ما برای هر اجرا همزمان می توانیم تا ۱۵۰ هزار کاربر را پشتیبانی کنیم. در کنسرت های آنلاینی که پیش از نیز برگزار شده بود، به عدد ۳۰ هزار کاربر همزمان رسیدیم.

پاشایی مدیر کارگروه مخابراتی «حام» نیز عنوان کرد: با توجه به تمهیداتی که قبلا از طرف اپراطورها و تیم فنی اندیشده شده، هیج نگرانی فنی در ارایه سرویس نخواهد بود. قطعا دریافت تصاویر با کیفیت و تماشای زنده کنسرت ها برای مخاطبان ما دور از انتظار است اما امیدواریم با ارایه سرویس های این چنینی اعتماد مخاطبان نسبت به توانایی و ظرفیت هاعی داخلی جلب شود.

پخش آفلاین اجراها

عنقا در پایان گفت: با توجه به این که سامانه کنسرت آنلاین برای حمایت بیشتر جشنواره موسیقی فجر به میدان آمده است، علاوه بر پخش زنده اجراهای برگزیده و همزمان سالن های مختلف، اقدام به پخش با تاخیر برنامه های سانس های مختلف جشنواره کرده است و با تصویربرداری و طی مراحل فنی مخاطبانش را در جریان تمام اتفاقات این رویداد بزرگ قرار خواهد داد.