دستگیری عامل اصلی قتل عام خانواده ۸ نفره ایرانشهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار داشت: در پی قتل هشت نفر از اعضای دو خانواده در تاریخ بیستم دی ماه سال جاری در روستای نصیر آباد شهرستان ایرانشهر، اقدامات و فعالیت های کاراگاهان پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان آغاز شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: پس از تلاش های گسترده شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی، بامداد امروز دو تن از عاملان این جنایت که ۲۶ و ۲۷ سال سن دارند، در ایرانشهر شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه همدست دیگر این متهمان پس از ارتکاب این جنایت با یک دستگاه موتورسیکلت به شهرستان میرجاوه متواری شده بود و قصد فرار به کشور پاکستان را داشت، افزود: ماموران در ادامه رسیدگی به این پرونده متهم دیگر این پرونده را نیز در شهرستان میرجاوه شناسایی می کنند و وی را به همراه یک قبضه سلاح کلاش و مقادیری مهمات در مخفیگاهش به همراه سه فرد دیگر که در فرار و نگهداری وی فعالیت داشتند، دستگیر کردند.