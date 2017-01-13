خدمت به مردم از اهداف اصلی نظام اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شادگان که در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به سالروز انتصاب آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به امامت جمعه تهران پس از فوت مرحوم آیت الله طالقانی، به نقش ایشان در جریان انقلاب اسلامی و دوران پس از آن پرداخت.

وی با اشاره به شخصیت علمی و سیاسی مقام معظم رهبری تصریح کرد: این مقام بالای علمی و سیاسی در حدی است که حتی افرادی که با این شخصیت معظم له آشنایی نیز ندارند به آن اعتراف می‌کنند.

خطیب جمعه شادگان در ادامه خطبه های با اشاره به ۲۶ دی‌ ماه سالروز فرار شاه خائن از کشور در سال ۵۷ اظهار کرد: این فرار، زمینه را برای پیروزی انقلاب اسلامی فراهم کرده و ثابت شد عاقبت ظلم پایدار نیست و سرنوشت دردناکی داشتند که مایه عبرت است.

وی ادامه داد: شاه خائن استقلال و عزت کشور را به آمریکا، اسرائیل و انگلیس فروخت و مردم ما بدانند و به هوش باشند، هر دولتی که استقلال و عزت کشور را زیر سئوال ببرد و این کشور را که با خون هزاران نفر شهید آبیاری شده است، زیر سئوال ببرد و وابسته به کشورهای خارجی کند آن دولت خیانتکار است.

حجت الاسلام شرفی در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به فرا رسیدن روز هوای پاک گفت: باید به محیط‌ زیست و هوای پاک توجه جدی داشته باشیم.

وی یادآورشد: با توحه به اینکه دین اسلام در مورد پاکیزگی و نظافت سفارشات فراونی دارد بنابراین همه ما به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم که هوا و محیط محل زندگی خود را همواره تمیز و به دور از هر گونه آلودگی نگهداریم.

خطیب جمعه شادگان در بخش دیگری از خطبه های خود به روز غزه هم اشاره کرد و گفت: روز غزه مانند روز جهانی قدس فرصتی است که فریاد مظلومیت و حق‏طلبی مردم مظلومش به گوش جهانیان برسد.

وی با اشاره به خدمت رسانی به مردم افزود: خدمت به مردم را از اهداف اصلی نظام اسلام است و مدیران شهرستان همچنان باید در پیشبرد امور شهرستان تلاش و پیگیری جدی داشته باشند که قطعا توفیق همه با خدای متعال خواهد بود.

حجت الاسلام شرفی برخدمتگزاری بیشتر مسئولان به مردم و حفظ وحدت و همدلی جامعه تاکید کرد و گفت: تمام دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه وحدت و همدلی بوده و همیشه باید تلاش داشته باشیم که این وحدت در جامعه به خوبی حفظ شود.