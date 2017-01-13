هاشمی یار صدیق و قدیمی انقلاب و رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی دری صبح جمعه در مراسم بزرگداشت ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله هاشمی رفسنجانی که با حضور مسئولان بخش هرمز و اقشار مختلف مردم در مسجد حضرت ابالفضل (ع) هرمز برگزار شد. بیان داشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار و یاور امام و رهبری بود و هیچ‌گاه انقلاب را تنها نگذاشت و در تمام مراحل انقلاب قبل و بعد از پیروزی انقلاب در کنار امام (ره) و انقلابیون ماند.

حجت الاسلام مهدی دری با اشاره به مجاهدت ها و فداکاری های مرحوم هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از انقلاب، گفت: این عالم بزرگوار، یار صدیق و قدیمی، انقلاب، امام و رهبری بود که بیش از ۶ دهه از عمر خود را در راه انقلاب صرف کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: بزرگی و عظمت امروز نظام جمهوری اسلامی در جهان مرهون خدمات و زحمات بزرگانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی، رهبر معظم انقلاب و سایر بزرگانی است که با جان و دل برای عزتمندی این انقلاب از خودگذشتگی های فراوانی کردند.

امام جمعه هرمز با تاکید بر اینکه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تمام مقاطع حساس در کنار امام و رهبری حضور داشتند، بیان داشت: مردم همواره وی را در تمام عرصه ها در کنار انقلاب اسلامی دیدند و در همه برهه ها عملکرد درخشانی داشت.

وی آیت الله هاشمی رفسنجانی را از جمله افرادی دانست که وفادار به نظام ماند و اظهار کرد: بعد از مقام معظم رهبری از کسانی که بیشترین نقش را قبل و بعد از پیروزی انقلاب در راه انقلاب داشته است، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

وی به تلاش‌های مختلف دشمنان در ایجاد تفرقه بین مسوولان اشاره و خاطرنشان کرد: دشمنان نتوانستند با ترفندهای مختلفی که هرروز برای کشور و نظام ایجاد می‌کرد از وجود ایشان سوءاستفاده کند و بین ایشان و رهبری جدایی ایجاد کند.

حجت الاسلام دری از ویژگی‌های هاشمی را فردی پرکار، مطیع امام و رهبری، مردی در عمل، اهل ابتکار، خستگی‌ناپذیر عنوان کرد و بیان کرد: این شخصیت همیشه به مردم و جامعه اطمینان و آرامش می‌داد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مردمداری آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: مرحوم هاشمی با مردم پیوند دیرینه داشت و همواره با مردم و در کنار مردم بود به گونه ای که در برهه کنونی بجز مقام معظم رهبری، شخصی همچون ایشان و با این ویژگی ها یافت نمی شود.

امام جمعه هرمز اظهارداشت: همان‌گونه که در پیام مقام معظم رهبری آمده است، این دو بزرگوار در کنار امام و اندیشه‌های امام ایستادند و در همه زمینه‌ها با هم بودند و آنچه برای آیت الله هاشمی مهم بود، دفاع از انقلاب بود.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در سابقه تاریخی آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشتازی در همه عرصه های انقلاب و تلاش برای صیانت از انقلاب اسلامی گنجانده شده است.

حجت الاسلام دری اظهارداشت: در پیام مقام معظم رهبری آورده شد که در همه فراز و نشیب‌ها هیچ وقت از علاقه ما به هم کم نشد و خود ایشان هم گفته بودند که مقام معظم رهبری عشق من است.

امام جمعه هرمز با بیان اینکه تمام زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی با حیات انقلاب پیوند خورده بود، تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی تجسمی از تاریخ مبارزات ملی ما علیه استبداد و استعمار بود.

حجت الاسلام دری بیان داشت: زندگی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از آن دارد که حرکت در مسیر اعتدال و مصلحت‌اندیشی از مهم‌ترین ابعاد شخصیتی او بوده که در این مسیر با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مختلف، از جان و مال خویش دریغ نکرد.