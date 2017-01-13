تعداد شهدای روحانیت ۵ برابر سایر اقشار به نسبت جمعیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری قم مراسم یادواره ۳۲۱ شهید بخش خلجستان و ۲۳ شهید شهر دستجرد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از مردم و شخصیت‌های مختلف از جمله سردار هاشمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم برگزار شد، امیر سرتیپ رضا خرم طوسی مشاور عالی نظامی فرمانده ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان آمارهایی از جنگ تحمیلی به تبیین رشادت‌های اقشار مختلف مردم ایران در طول دفاع مقدس پرداخت.

وی گفت: جنگ ایران و عراق یک ویژگی‌هایی داشت که در دنیا بی‌نظیر بود. از آن جمله این است که از جنگ جهانی دوم ۲ سال بیشتر به طول انجامید اما اجازه اشغال کشور داده نشد. در حالی که در جنگ جهانی اول با اینکه ایران بی‌طرف بود، اما چند روزه اشغال شد.

امیر طوسی با ادامه داد این مطلب که در جنگ جهانی اول چنان قحطی در کشور ایجاد شد که ۱۰ میلیون نفر از گرسنگی فوت کردند، افزود: جنگ‌ها به سه گونه سریع و میان مدت و بلند مدت هستند، که جنگ تحمیلی ما ۲۰۸۸۷ روز به طول انجامید و ما مقاومت کردیم.

وی اظهار داشت: به اعتراف فرمانده وقت نیروی هوایی عراق در جنگ با ایران، ۵۲ هزار مستشار روسی، استرالیایی، آلمانی، فرانسوی، یوگسلاوی و... در قالب خلبان‌های ورزیده و غیره به عراق کمک می‌کردند. در حالی که ایران تمام فرزندان خودش را به کمک گرفت.

به گفته مشاور عالی نظامی فرمانده ستاد ارتش، رامسفلد وزیر خارجه وقت آمریکا اعتراف می‌کند که سازمان سیا اطلاعات لازم نظامی را که هواپیماهای جاسوسی آواکس تهیه می‌کردند، از طریق نماینده خود در اردن به عراقی‌ها تحویل می‌داد.

وی تصریح کرد: اگر کسی بخواهد عظمت دفاع مردم ایران را بفهمد، باید بداند که این ملت ۸ سال در برابر ۳۲ کشور ایستادگی کرد، در حالی که همین وضعیت برای عراق بوجود آمد و ۴۵ روز بیشتر نتوانست دوام بیاورد.

وی با یادآوری حمله ناتو به یوگسلاوی که در ۴ هفته تسلیم شد و نیز ارتش مصر که در مقابل چند کشور تنها ۲ هفته مقاومت کرد، افزود: عظمت خون شهیدان بود که ۸ سال دفاع مقدس را برگ زرینی در تاریخ این کشور و جهان کرد تا الگویی برای آزادی خواهان جهان باشد.

همه ملت ایران در دفاع مقدس سهیم هستند

سردار امیر طوسی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام حضور ۲۶۰ هزار نفر از کارکنان و نیروهای ارتش و ۱۸۰ هزار نفر از نیروهای سپاه پاسداران و ۲میلیون و ۱۳۰ هزار نفر بسیجی، گفت: ما با این آمار مدعی هستیم که همه ملت ایران در دفاع مقدس سهیم هستند.

وی ادامه داد: ۲۳ درصد از شهدای دفاع مقدس را شهدای ارتش و ۲۱ درصد را شهدای سپاه پاسداران و ۴۳ درصد را شهدای بسیجی تشکیل می‌دهند که چنین چیزی در تاریخ ایران و جهان سابقه ندارد و این نقش مردم را در دفاع از انقلاب و آرمان‌هایشان نشان می‌دهد.

مشاور عالی نظامی فرماندهی ارتش افزود: در همین رابطه خوب است بدانیم که روحانیت ۵ برابر نسبت جمعیتی و دانشجویان ۳ برابر نسبت جمعیتی خود شهید در دفاع مقدس داده‌اند و این یعنی نظام جمهوری اسلامی بر پایه درس‌های عاشورا و اهل بیت(ع) توانسته است همه را زیر یک بیرق گرد آورد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به ادامه راه شهدا و جهاد اشاره کرد که امروز توسط مدافعان حرم در جریان است، و تأکید کرد: کسانی که جبهه‌های جنگ را به دور دست‌ها کشانده‌اند، ادامه‌ همان نسلی هستند که به امام خمینی(ره) لبیک گفتند و امروز با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از نظام و میهن اسلامی مجاهدت می‌کنند.

گفتنی است پیش از سخنان امیر طوسی سید داوود حاج حسینی بخشدار دستجرد با عرض خیر مقدم به حاضران، بخش‌هایی از وصیت نامه شهدای بخش دستجرد را قرائت کرد و با اشاره به این وصیت نامه‌ها گفت: وصیت شهدا همواره در خط انقلاب بودن و دفاع از ولایت فقیه و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: برگزاری اینگونه یادواره‌ها تکریم و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت است که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب یاد شهیدان و یادواره شهدا کمتر از مقام شهادت نیست.