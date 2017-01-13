پیروزی مدعیان و افزایش اختلاف صدرنشینان در هفته دهم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش بانوان ظهر امروز جمعه با برگزاری سه دیدار در شهرهای تهران، کرمان و لارستان پیگیری شد. در این هفته سه تیم صدرنشین و مدعی مقابل حریفان خود پیروز شدند.

در اولین دیدار این هفته تیم تاسیسات دریایی تهران میزبان تیم فولاد بود. این تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی کار سختی در این دیدار پیش رو نداشت و با اختلاف ۱۵ گل برابر میهمان خود به برتری رسید. تیم ذوب آهن اصفهان در کرمان بازی سخت تری داشت. شاگردان کوهیان در این مسابقه جذاب و دیدنی موفق شدند از سد تیم شهرداری بم بگذرند. تیم ذوب آهن با کسب این پیروزی نه چندان آسان تنها با اختلاف گل های محاسبه شده در جدول عنوان سومی را بعد از تاسیسات دریایی برای خود حفظ کرد.

در لارستان تیم ناهید غارسی در سالن ورزشگاه تختی صدرنشین لیگ با اختلاف ۲۰ گل تیم قعر جدولی هیات البرز را متحمل شکست سنگینی کرد.

در این هفته تیم هدف پویان جوان قم قرعه استراحت داشت و با وجود عدم بازی در جدول لیگ جابجا نشد و در میانه جدول باقی ماند.

نتایج دیدارهای برگزار شده در هفته دهم لیگ هندبال بانوان به شرح زیر است:

* تاسیسات دریایی تهران ۲۷ - فولاد مبارکه سپاهان ۱۲

* شهرداری بم ۳۰ - ذوب آهن اصفهان ۳۵

* شهید چمران لارستان ۳۰ - هیات البرز ۱۰

جدول رده بندی تیم ها نیز به شرح زیر است:

۱- شهید چمران لارستان با ۱۶ امتیاز

۲- تاسیسات دریایی تهران با ۱۴ امتیاز

۳- ذوب آهن اصفهان با ۱۴ امتیاز

۴- هدف پویان جوان قم با ۶ امتیاز

۵- فولاد مبارکه سپاهان با ۶ امتیاز

۶- شهرداری بم با ۲ امتیاز

۷- هیات البرز با ۲ امتیاز

مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان هفته آینده به دلیل برپایی اردوی تیم ملی و برگزاری مسابقات تدارکاتی با کشور آذربایجان تعطیل است و دو هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. دیگر اینکه بررسی جدول رده بندی تیم ها در هفته دهم این را نشان می دهد که شاهد جدال سه تیم اول جدول برای کسب عنوان قهرمانی یا کسب عنوان دومی خواهیم بود. فاصله بین این سه تیم و تیم های میانه و پائین جدول افزایش چشمگیری یافته و در هفته های باقیمانده برخی از بازی ها تنها جنبه تشریفاتی خواهد داشت.