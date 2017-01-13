اکران اروپایی «متولد ٦٥» از آلمان کلید خورد/ حضور در فستیوال هندی

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی فیلم سینمایی «متولد ٦٥» به کارگردانی مجید توکلی و تهیه کنندگی محمدمهدی عسگرپور از تاریخ ١٥ ژانویه برابر با ٢٦ دی ماه در شهر کلن آغاز می شود و پس از آن قرار است در دیگر شهرهای آلمان روی پرده برود.

پخش بین المللی فیلم بر عهده الهه نوبخت است و به زودی برنامه ریزی برای اکران در کشورهای انگلیس، سوئد، آمریکا و...ادامه پیدا می کند. «متولد ٦٥» در تازه ترین حضور جهانی خود در فستیوال «چنای» هند حضور پیدا می کند.

این فیلم هم اکنون در سینماهای ایران روزهای پایانی اکران را سپری می کند و تاکنون توانسته به فروشی نزدیک به ١ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان دست یابد.

در خلاصه داستان «متولد ٦٥» آمده است: وقتی شوخی شوخی یه بازی شروع می کنی باید تا تهش بری.

در این اثر سینمایی پدرام شریفی، هنگامه حمیدزاده، مریم سعادت، احسان امانی، علیرضا استادی، کامران ملکی، مهتاب ثروتی، مجید رضایی و احسان بیات فر به عنوان بازیگر حضور دارند.