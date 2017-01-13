به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو، این گروه صنعتی در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: احتراما پیرو مکاتبات و مذاکرات انجام شده در خصوص سیاست ها و نحوه واگذاری سرمایه گذاری ها و داریی ها به اطلاع می رساند، این شرکت در نظر دارد حدود ۱۶.۶درصد از سهام خود در شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو را پس از طی مراحل کارشناسی و از طریق مزایده عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار نماید.

بدیهی است پس از انجام عملیات کارشناسی و تعیین قیمت پایه نسبت به درج آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال اقدام لازم صورت می پذیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب از طریق سامانه کدال به سهامداران اطلاع رسانی گردد.