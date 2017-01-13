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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

با انتشار نامه رسمی در کدال اعلام شد؛

واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو در "خگستر"

واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو در "خگستر"

گروه صنعتی ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که قصد دارد ۱۶.۶درصد از سهام خود در شرکت گسترش سرمایه‌گذاری این شرکت را واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو، این گروه صنعتی در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: احتراما پیرو مکاتبات و مذاکرات انجام شده در خصوص سیاست ها و نحوه واگذاری سرمایه گذاری ها و داریی ها به اطلاع می رساند، این شرکت در نظر دارد حدود ۱۶.۶درصد از سهام خود در شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو را پس از طی مراحل کارشناسی و از طریق مزایده عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار نماید.

بدیهی است پس از انجام عملیات کارشناسی و تعیین قیمت پایه نسبت به درج آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال اقدام لازم صورت می پذیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب از طریق سامانه کدال به سهامداران اطلاع رسانی گردد.

کد مطلب 3875629

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