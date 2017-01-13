«جباروف» و «آندو» در لیست آسیایی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان سرمربی جوان استقلال به منظور بالا بردن ضریب تجربه تیمش در دیدار مهم مقابل السد در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا و در صورت غلبه بر این تیم در دور گروهی این مسابقات، روی دو هافبک با تجربه ایرانی و ازبک دست گذاشته تا با اضافه کردن این دو بازیکن، از حیث تجربه در مرکز میدان اطمینان خاطر داشته باشد.

از یک سو سرور جباروف کاپیتان تیم ملی ازبکستان در راه تهران است و اگر اتفاق خاصی نیفتد وی طی امشب تا فردا بعد از نهایی کردن مذاکراتش، قراردادش را به صورت رسمی با آبی ها منعقد خواهد کرد و از سوی دیگر به نظر می‌رسد آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی ایران نیز بعد از توافق نهایی با ماشین سازان تبریز برای جدایی از این تیم، به زودی رسما به تیم سابق خود استقلال باز خواهد گشت.

استقلالی‌ها امیدوارند تا این دو خرید را در همین یکی دو روز نهایی کرده تا بتوانند نام آنها را در لیست آسیایی خود جای داده و سپس لیست شان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کنند.

استقلال در مسیر رسیدن به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، روز نوزدهم بهمن ماه در تهران میزبان تیم السد قطر است که در صورت غلبه بر این تیم در این دیدار حذفی، به مرحله گروهی این مسابقات خواهد رسید.